"Услуга новоизбранному президенту": Зеркаль предупредила, как РФ может подать информацию об освобождении моряков

Зеркаль напомнила, что освобождение моряков предусматривается Конвенцией ООН по морскому праву

Фото: Getty Images

Решение Международного трибунала по морскому праву в деле об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей будет принято до конца мая. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушание состоится как запланировано – 10 мая 2019 в Гамбурге. Аргументы сторон – письменные документы и расшифровка выступлений – будут доступны уже во время слушаний. Мы будем доступны для комментариев и объяснений. Решение Трибунала будет принято до конца мая", – написала Зеркаль.

По ее словам, даже если после принятия решения Россия будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков "как большую услугу новоизбранному президенту Украины", цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это не услуга, а исполнение решения трибунала.

"Мы не просим услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", – добавила замминистра.

Напомним, российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Украины относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

Как мы писали ранее, 9 марта пошел 104-й день пленения наших моряков. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля.

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