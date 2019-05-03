Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Услуга новоизбранному президенту": Зеркаль предупредила, как РФ может подать информацию об освобождении моряков

3 мая, 16:54

Зеркаль напомнила, что освобождение моряков предусматривается Конвенцией ООН по морскому праву

Фото: Getty Images

Решение Международного трибунала по морскому праву в деле об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей будет принято до конца мая. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушание состоится как запланировано – 10 мая 2019 в Гамбурге. Аргументы сторон – письменные документы и расшифровка выступлений – будут доступны уже во время слушаний. Мы будем доступны для комментариев и объяснений. Решение Трибунала будет принято до конца мая", – написала Зеркаль.

По ее словам, даже если после принятия решения Россия будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков "как большую услугу новоизбранному президенту Украины", цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это не услуга, а исполнение решения трибунала.

"Мы не просим услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", – добавила замминистра.

Напомним, российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Украины относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

Как мы писали ранее, 9 марта пошел 104-й день пленения наших моряков. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег моряки, трибунал, Зеркаль, военнопленные

Вы сейчас просматриваете новость " "Услуга новоизбранному президенту": Зеркаль предупредила, как РФ может подать информацию об освобождении моряков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеркаль рассказала, почему РФ не будет участвовать в слушаниях по освобождению украинских моряков

Сегодня, 11:16

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков

Команде Зеленского передали документы по военнопленным украинским морякам

24 апреля, 20:26

Адвокат пленных моряков Полозов надеется на встречу с Зеленским

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Назван самый полезный суп

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Ученые перечислили возможные признаки онкозаболевания

Руководство «Спартака» провело жесткий разговор с Кононовым

Мужчина из Приднестровья с ребенком на руках ворвался в Украину

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Грицак назвал имя организатора убийства контрразведчика

Курчатовский институт заканчивает создание нейтронной установки

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой