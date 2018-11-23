Услуга сохранения номера при смене мобильного оператора в Украине будет платной

Вчера, 07:21

Услуга переноса мобильного номера начнет действовать уже с 1 мая 2019 г.

Чтобы воспользоваться услугой по смене оператора, абоненту нужно будет пройти идентификацию. Фото: Pixabay
Чтобы воспользоваться услугой по смене оператора, абоненту нужно будет пройти идентификацию. Фото: Pixabay

Недавно в Украине озвучили точную дату запуска новой мобильной услуги, которая позволит сменить оператора, но сохранить свой номера телефона. Уже с 1 мая 2019 г. абоненты смогут опробовать эту инновацию.

Услуга по переносу абонентских номеров еще известна, как MNP (Mobile Number Portabilit). С помощью этой услуги абоненты смогут выбрать другого оператора, но при этом полностью сохранить свой номер.

Для этого предусмотрена специальная процедура, правда, не слишком сложная.

Выглядит эта процедура следующим образом:

  • нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.
  • в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера, и выбрать тот тарифный план, который вам подходит.
  • заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис.
  • если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Прерываться предоставление услуг не будет – ваш номер все время будет активным, так как сначала активируется новая sim-карта, а потом деактивируется старая.

После того, как абонент сменит оператора, но оставит свой номер, звонящим ему будет сообщаться, что этот абонент обслуживается в другой сети, поэтому путаницы не возникнет.

Да, услуга будет платной. Размер оплаты будет устанавливать непосредственно сам оператор, правда, уже сейчас отмечается, что сумма будет чисто символической и посильной для всех абонентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последние годы в Украине стационарных телефонов стало меньше на 30%, а таксофоны просто исчезают — их количество уменьшилось более чем в 10 раз. 

А еще раньше мы рассказывали о том, как аферисты крадут у украинцев мобильные номера.

Более подробно о новой услуге читайте в материале сайта "Сегодня": Cохранение номера при смене мобильного оператора: ответы на главные вопросы
интернет, оператор, абоненты

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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