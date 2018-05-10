Услышать голос мамы: как получить помощь в слухопротезировании

Папа и мама двухлетнего Тимура очень долго ждали, когда сын произнесет свое первое слово. Полгода назад родители забили тревогу – предположили, что сын отстает в развитии. Оказалось, причина в том, что у мальчика врожденная глухота.

"Поскольку ребенок не слышит звуки речи, он не может научиться разговаривать без слуховых аппаратов", – рассказывает Александр Рябцев, врач-отоларинголог, сурдолог Центра слуха города Краматорска.

Купить самостоятельно слуховые аппараты для ребенка семье переселенцев было попросту не на что.

"Мы могли собирать очень долго эти деньги. И только при условии, что не будем ни питаться, ни одеваться, ничего себе не позволять. Ну, не было возможности купить их, – говорит Ирина, мама Тимура. – Тяжело было, не знали, что делать, как преподнести эту новость родным. Перестали плакать, когда поняли, что надо собраться и взять себя в руки".

Родители мальчика обратились в Штаб Рината Ахметова, который помог приобрести для Тимура высокочувствительные слуховые аппараты. Они были установлены малышу несколько дней назад в Центре слуха Краматорска. Теперь ребенку необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к протезам, благодаря которым он впервые смог услышать голос мамы.

"Сейчас самая заветная, самая большая наша мечта – чтобы Тимур стал откликаться на свое имя, смог произнести его", – рассказывает Ирина. – Мы очень благодарны Ринату Ахметову за то, что ему небезразлична судьба людей, которые нуждаются в помощи".

Благодаря программе "Адресная помощь" Штаба Рината Ахметова более 11 тысяч человек смогли получить помощь на лечение, более 5 тысяч из них – это дети.

Слухопротезирование детей: как получить помощь

Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

Многодетные или неполные семьи; детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более инвалидов;

Дети с нововыявленной тугоухостью. Возраст до 5 лет;

Семьи-переселенцы или семьи, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Как подать заявку на помощь

Заявку на слухпротезирование необходимо оставить на горячей линии Гуманитарного штаба 0-800-509-001 или отправить на электронную почту helpdonbass@fdu.org.ua.