Услышать мир: чудесный подарок для Роберта Довгалюка

/ Фото: fdu.org.ua

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Роберту Довгалюку из Мариуполя всего три годика. С рождения малышу установили диагноз "двусторонняя сенсоневральная глухота".

"Я воспитываю ребенка одна. Все доходы – моя пенсия по инвалидности и пособие на сыночка. Роберт посещает дошкольную группу при школе-интернате для слабослышащих", – рассказала мама Надежда Игоревна.

Диагноз ребенка стал для мамы малыша ударом.

"Когда врачи сказали о слухопротезировании, я решила не терять надежду. Ведь это позволило бы Роберту социализироваться в обществе, подготовиться к школе, почувствовать себя полноценным", – добавила женщина.

На зов о помощи семьи Довгалюк откликнулся Фонд Рината Ахметова. Роберт стал одним из участников проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Буквально на днях мальчику выдали высокочувствительный слуховой аппарат.

"Большое спасибо Ринату Леонидовичу за помощь детям", – поблагодарила Надежда Довгалюк.

Как получить помощь по проекту

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

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