Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Услышать мир: чудесный подарок для Роберта Довгалюка

6 февраля, 17:48

Диагноз ребенка стал для мамы малыша ударом

/ Фото: fdu.org.ua

Реклама

Роберту Довгалюку из Мариуполя всего три годика. С рождения малышу установили диагноз "двусторонняя сенсоневральная глухота".

"Я воспитываю ребенка одна. Все доходы – моя пенсия по инвалидности и пособие на сыночка. Роберт посещает дошкольную группу при школе-интернате для слабослышащих", – рассказала мама Надежда Игоревна.

Диагноз ребенка стал для мамы малыша ударом.

"Когда врачи сказали о слухопротезировании, я решила не терять надежду. Ведь это позволило бы Роберту социализироваться в обществе, подготовиться к школе, почувствовать себя полноценным", – добавила женщина.

На зов о помощи семьи Довгалюк откликнулся Фонд Рината Ахметова. Роберт стал одним из участников проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Буквально на днях мальчику выдали высокочувствительный слуховой аппарат.

"Большое спасибо Ринату Леонидовичу за помощь детям", – поблагодарила Надежда Довгалюк.

Как получить помощь по проекту

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

  • многодетные или неполные семьи;
  • детские дома семейного типа (ДДСТ);
  • дети-сироты и дети под опекой;
  • семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;
  • семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Фонд Рината Ахметова теперь я слышу

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото
В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фотоFun
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедныеЭкономика
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для УкраиныСША
В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньги
В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньгиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...