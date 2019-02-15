Успех модернизации службы крови: в Сумах побороли инфицирования при переливаниях крови

Сумы называют донорской столицей Украины, здесь работает центр службы крови, который соответствует мировым стандартам

Успех модернизации службы крови: в Сумах побороли инфицирования при переливаниях крови //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/51d/b29/5c651db297054.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/51d/b29/5c651db297054.jpg 2019-02-15T08:30:00+02:00 Украина Сумы называют донорской столицей Украины, здесь работает центр службы крови, который соответствует мировым стандартам

15 февраля во всем мире отмечается День онкобольного ребенка. В этот день сами дети и их семьи напоминают обществу о том, что не у всех людей есть возможность наслаждаться полноценной жизнью и что онкология – это проблема, которая может коснуться каждого. Этим людям приходится вести ежедневную борьбу за жизнь, которая в том числе зависит от посторонних людей – доноров крови. При прохождении химиотерапии, переливание компонентов крови – порой единственный способ для больных выжить.

Безопасную кровь добыть непросто

Несмотря на то, что в последнее десятилетие человечество шагнуло далеко вперед во многих сферах жизни, значительного прорыва в облегчении жизни онкобольных людей нет. Им приходится часто прибегать к переливанию компонентов крови. И здесь они вынуждены вступать в еще одну жестокую "битву". Дело в том, что сегодня большинство учреждений службы крови в нашей стране находятся в плачевном состоянии: часто службы не могут найти подходящих доноров, нет возможности запасти необходимое для населения количество компонентов крови, и главное – нет современного высокоточного оборудования для проведения анализов. Так, вылечив рак, пациент в дальнейшем может получить новый удар: узнать, что у него обнаружены смертельные вирусы гепатита С или ВИЧ, которые попали в организм вместе с дозой крови. Ко всему прочему вовсю процветает "черное донорство", когда родственники больных сами ищут доноров, обследуют их за свой счет, а иногда прибегают к услугам платных доноров, контакты которых им "подсказывают" в центрах крови. Такая ситуация сложилась в Украине практически повсеместно, однако есть исключение.

Город Сумы называют донорской столицей Украины. Здесь работает Сумской областной центр службы крови (СОЦСК), сертифицированный по мировым (а не "советским") стандартам. В 2018 году здесь зафиксировали национальный рекорд – 190 донаций (сдач крови или ее компонентов) на 1000 человек населения. Это самый высокий показатель в мире и этот факт достоин того, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннеса! Благодаря государственно-частному партнерству получилось закупить самое современное оборудование и наладить работу с донорами так, что проблемы небезопасных переливаний и некачественной диагностики удалось оставить позади.

Результаты более чем красноречивы: в течение последних лет здесь не зарегистрировано ни одного факта инфицирования онкобольных детей через компоненты крови, – и это уникальный для Украины результат.

Примечательно, что в Сумах активно функционируют "банки крови". Их, по словам директора Центра Натальи Трофименко, уже десять. Самый мощный банк крови и донорская организация – на ПАО "Сумское НПО". Если сотруднику такой компании понадобятся компоненты – они будут оперативно предоставлены на льготных условиях.

"В Украине количество донаций на 1000 человек населения составляет 13, в европейских высокоразвитых странах – до 40 донаций, в США и Канаде – до 100, а у нас – в Сумах – их 190, – рассказывает Наталья Трофименко. - В 2018 году в СОЦСК было проведено 62 487 донаций. В среднем за день мы принимаем 300 доноров, иногда до 350 и более. Это позволяет иметь запас, чтобы по первому же звоночку из лечебных учреждений предоставить необходимый материал. В базе данных центра – более 30 000 кадровых доноров, которые сдают кровь на регулярной основе. И это важно: систематическое донорство помогает снизить процент крови, которую приходится утилизировать, поскольку эти люди регулярно проходят обследование и правильно готовятся к сдаче".

Безопасность донора и реципиента на первом месте

Достичь таких результатов помогли несколько факторов. Во-первых, забор компонентов проводят на суперсовременном оборудовании. Во-вторых, весь без исключения материал проверяется на наличие инфекций в высокочувствительных закрытых системах. В-третьих, работа с донорами настолько четко налажена, что своих героев в Центре "знают в лицо" и данные о них заносятся в специальную компьютерную программу.

"Контроль всех компонентов крови проводят на роботизированных системах, лучше которых в мире пока не придумали, – рассказывает Константин Ефименко, президент группы компаний Biopharma, которая вложила в модернизацию и современное оснащение Центра более $3,5 млн дол. - Украине нужно хотя бы 10 таких станций, чтобы полностью решить проблему с безопасным переливанием крови и взять под контроль распространение ВИЧ и гепатита С через это направление. Теперь здесь делают два анализа: методом ИХЛА –ЭХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ) и ПЦР (полимеразная цепная реакция). Другие системы могут просто "не увидеть" опасные вирусы. Таким образом, риск заразиться при переливании эритроцитов и тромбоцитов, т.е. свежих компонентов крови, которые нельзя заменить препаратом, везде, кроме Сум и Запорожья, очень высокий".

И по оценке Константина Ефименко, "в каждую существующую станцию переливания крови необходимо вложить по $2,5 млн", что наиболее реально для государственно-частного партнерства.

К слову, радует, что позитивный опыт модернизации предприятий, работающих с кровью, компания Biopharma распространит на другие регионы. До конца года в разных городах страны откроют еще 4 центра, которые сделают нашу жизнь защищенней.

В СОЦСК добавляют, что человеческий фактор здесь сведен к минимуму, что также немаловажно для точности и стерильности продукции. "Кровь для анализов отбирается из одноразовой системы в вакутайнеры – вакуумные одноразовые пробирки. Это позволяет избежать контакта с воздухом, руками медперсонала, недостаточно стерильной посудой и др. Каждая пробирка маркируется – на специальной наклейке, которая выдается компьютерной системой автоматически, указывается индивидуальный штрих-код донора и код донации, - рассказывают в СОЦСК о ходе работ. – На выходе анализатор выдает готовый результат, который также заносится в данные донора в информационной системе".

Пропаганда донорства и союз с пациентами

Такая работа Центра позволила семьям онкобольных детей Сумской области "выдохнуть" и не переживать хотя бы о том, что необходимых для жизни их детей компонентов крови может не оказаться в наличии, быть спокойными за безопасность переливаний.

Оксана Смольникова, глава общественной организации "Родители онкобольных детей" рассказывает, что в СОЦСК никогда не сидят сложа руки. Здесь занимаются активной пропагандой безвозмездного донорства, регулярно проводят благотворительные акции, направленные на сбор компонентов крови для онкогематологического отделения СОДКБ, отдельных пациентов, городской больницы в Авдеевке.

"Благодаря этому для наших деток всегда оперативно предоставляются необходимые компоненты крови, которые родители получают бесплатно (в 2018 году на безоплатной основе Центр предоставил лечебным учреждениям области компонентов крови на сумму 733 000 грн – по информации СОЦСК). Мы, в свою очередь, очень благодарны за такую помощь, а наши дети благодарят своих добродетелей творчеством. Мы в рамках социально-педагогического проекта "Радуйтесь жизни", который направлен на поддержку творческих проектов детей, имеющих онкологический диагноз, и их семей, развитие социокультурных коммуникаций, самосовершенствование, профориентацию и др. организовываем выставки рисунков онкобольных детей и различные мероприятия, где маленькие пациенты и их спасители могут взаимодействовать, чтобы доноры видели, какое доброе дело делают и что оно помогает жить и выздоравливать другим людям".

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