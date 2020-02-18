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Успехи бренда Эпикур не дают покоя конкурентам

18 февраля, 20:48

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Новый бренд натуральной курятины "Эпикур" – продолжает свою здоровую экспансию рынка

За менее чем два года существования бренда куриное мясо, выращенное без антибиотиков, уже представлено более чем в 560 супермаркетах национальных и региональных торговых сетей Украины. "Эпикур" стал любимой маркой для сотен тысяч семей Украины, которые выбирают натуральное и здоровое куриное мясо.

ТМ "Эпикур" пользуется популярностью у осознанных потребителей, спортсменов, фанатов правильного питания, молодых и продвинутых мам, которые выбирают его на полках супермаркетов, а также в меню известных ресторанов и сетей здорового питания Украины.

Бренд бросил вызов рынку и первый доказал, что производство куриного мяса без антибиотиков на всех этапах – возможно и в Украине. Во многом успех компании на рынке обеспечили не только революционные стандарты производства, а и культура ведения бизнеса, с новой философией бренда и его команды.

Однако с успехами бренда "Эпикур" и постоянным ростом объемов его продаж в торговых сетях и HoReCa могут смириться далеко не все.

По мере развития компания все чаще сталкивается с недобросовестными конкурентами, которые вместо повышения качества собственного производства пытаются дискредитировать бренд здоровой курятины абсурдными инфоповодами.

Недруги "Эпикур" прибегают к публикации фейков на сомнительных сайтах, которые неоднократно фигурировали в судебных процессах за распространение клеветы.

В пресс-службе "Эпикур" считают, что: "Подобные публикации – это проявление страха, который "Эпикур" вызывает у своих недругов. Ведь потребители видят отличия и преимущетсва продукта. Их достаточно много, но главное – люди понимают разницу, а значит, здоровый продукт "Эпикур" становится все ближе для каждой семьи. Динамика роста компании тому подтверждение".

В "Эпикур" уверены, что конкуренция должна быть честной и не выходить за рамки закона и морали. А тем, кто распространяет эти фейки, советуют направить бюджет на развитие стандартов собственного производства вместо тщетных попыток дискредитировать бренд здоровой курятины

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