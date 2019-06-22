Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Успешность ВУЗов и профтехов оценят: Минобразования создаст систему мониторинга

22 июня, 07:19

В планах МОН мониторить карьеру выпускников университетов. Эксперты: это поможет изменить тренд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Недавно Минобразования заявило о намерении создать систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов.

"Это позволит отслеживать успешность их дальнейшей карьеры в привязке к оконченному заведению и анализировать перспективы университета", — пояснила министр образования Лилия Гриневич, добавив, что на основе новых данных ведомство оценит качество учебы в вузах и усовершенствует свою политику касательно них.

Данные проверки будут полезны и абитуриентам — те смогут выбирать вуз, обращая внимание на успешность его выпускников.

Хотя принципы работы мониторинга в Украине пока не раскрывают, идея не нова — наличие работы у бывших студентов уже давно проверяют в Польше, Литве, Венгрии, Австрии, Испании. Доступ к итогам проверки там имеют все граждане. На спецпорталах за границей размещены данные о том, сколько человек и где окончили вуз, какую именно сферу изучали, что за научную степень получили, сколько всего, а также — по вузам, округам/областям/землям — выпускников нашли работу, кто из них предприниматель, а кто наемный сотрудник, а также какова их средняя зарплата. В иностранных системах есть и свои "пробелы". Почти все они учитывают только официально трудоустроенных выпускников, а других считают безработными. При этом в счет идет только "белая" зарплата, а вот "бонусы" оказываются за бортом. Также системы часто не могут отследить, устроился ли выпускник по специальности или работает в отвлеченной сфере.

Сроки старта мониторинга у нас в Минобразования пока не называют. Ведь чтобы свести все данные, ведомству понадобится помощь Пенсионного фонда, в частности доступ к Реестру застрахованных лиц, которым тот заведует. Законопроект для легализации сотрудничества уже разработан, теперь его должны согласовать и одобрить в Раде.
Впрочем, эксперты относятся к обещаниям МОН воплотить систему скептически, но в целом идею одобряют.

"Мониторить собираются уже три года, но пока ничего не было сделано, — отмечает один из инициаторов идеи, директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный, но подчеркивает: — Сам мониторинг необходим — это общественно важная информация, которая поможет 200—300 тыс. абитуриентам сделать правильный выбор, понять, какие перспективы предлагает вуз. Мониторинг улучшил бы и качество учебы — как только вузы поняли бы, что к ним не идут учиться, они бы предприняли меры".

Он подчеркивает, что МОН тоже могло бы использовать эти данные — например, распределять финансирование в зависимости от показателей вузов или задействовать мониторинг в аккредитации учебных программ. Со Стадным согласны и эксперты рынка труда.

"Такая база в будущем смогла бы провести естественный отбор среди учебных программ и факультетов и, возможно, преломить давний тренд Украины, когда в вузы идут ради галочки, а не за реальной профессией", — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля.

Проверка. Абитуриенты смогут выбирать вуз с самыми лучшими показателями

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план. В Кабинете министров уверены – количество учебных заведений нужно оптимизировать, а их материальную базу – обновить.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег проверка, вуз, вузы, проверки, минобразования

Вы сейчас просматриваете новость " Успешность ВУЗов и профтехов оценят: Минобразования создаст систему мониторинга". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов планеты

4 июня, 15:58

Отличились высшие учебные заведения из Киева, Харькова, Львова и Сум

Страшный сон студента: в вузе Ивано-Франковска читается 24-часовая лекция

22 мая, 16:55

Возможно, она войдет в Книгу рекордов

В Днепре массово проверяют работодателей: выписали штрафов на 8,8 млн грн

6 мая, 16:23

Инспекторы следят за соблюдением закона

В Днепре профессора вуза обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов

5 апреля, 19:10

Рекламу алкогольных напитков в соцсетях приписывают профессору вуза

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Алла Пугачева ужаснула своим видом

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Епифаний рассказал, с чего начался конфликт между ним и Филаретом

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Украинское изобретение в парке ОАЕ производит воду из воздуха

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

20 июня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь