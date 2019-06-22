Успешность ВУЗов и профтехов оценят: Минобразования создаст систему мониторинга

В планах МОН мониторить карьеру выпускников университетов. Эксперты: это поможет изменить тренд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Недавно Минобразования заявило о намерении создать систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов.

"Это позволит отслеживать успешность их дальнейшей карьеры в привязке к оконченному заведению и анализировать перспективы университета", — пояснила министр образования Лилия Гриневич, добавив, что на основе новых данных ведомство оценит качество учебы в вузах и усовершенствует свою политику касательно них.

Данные проверки будут полезны и абитуриентам — те смогут выбирать вуз, обращая внимание на успешность его выпускников.

Хотя принципы работы мониторинга в Украине пока не раскрывают, идея не нова — наличие работы у бывших студентов уже давно проверяют в Польше, Литве, Венгрии, Австрии, Испании. Доступ к итогам проверки там имеют все граждане. На спецпорталах за границей размещены данные о том, сколько человек и где окончили вуз, какую именно сферу изучали, что за научную степень получили, сколько всего, а также — по вузам, округам/областям/землям — выпускников нашли работу, кто из них предприниматель, а кто наемный сотрудник, а также какова их средняя зарплата. В иностранных системах есть и свои "пробелы". Почти все они учитывают только официально трудоустроенных выпускников, а других считают безработными. При этом в счет идет только "белая" зарплата, а вот "бонусы" оказываются за бортом. Также системы часто не могут отследить, устроился ли выпускник по специальности или работает в отвлеченной сфере.

Сроки старта мониторинга у нас в Минобразования пока не называют. Ведь чтобы свести все данные, ведомству понадобится помощь Пенсионного фонда, в частности доступ к Реестру застрахованных лиц, которым тот заведует. Законопроект для легализации сотрудничества уже разработан, теперь его должны согласовать и одобрить в Раде.

Впрочем, эксперты относятся к обещаниям МОН воплотить систему скептически, но в целом идею одобряют.

"Мониторить собираются уже три года, но пока ничего не было сделано, — отмечает один из инициаторов идеи, директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный, но подчеркивает: — Сам мониторинг необходим — это общественно важная информация, которая поможет 200—300 тыс. абитуриентам сделать правильный выбор, понять, какие перспективы предлагает вуз. Мониторинг улучшил бы и качество учебы — как только вузы поняли бы, что к ним не идут учиться, они бы предприняли меры".

Он подчеркивает, что МОН тоже могло бы использовать эти данные — например, распределять финансирование в зависимости от показателей вузов или задействовать мониторинг в аккредитации учебных программ. Со Стадным согласны и эксперты рынка труда.

"Такая база в будущем смогла бы провести естественный отбор среди учебных программ и факультетов и, возможно, преломить давний тренд Украины, когда в вузы идут ради галочки, а не за реальной профессией", — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля.

Проверка. Абитуриенты смогут выбирать вуз с самыми лучшими показателями

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план. В Кабинете министров уверены – количество учебных заведений нужно оптимизировать, а их материальную базу – обновить.

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