Успеть за три дня: где и как отметить День Независимости

До Дня Независимости осталось меньше недели, дальше украинцев ждут три законных выходных — с 24-го по 27 августа. Потому в турагентствах сейчас ажиотаж: все, кто не планируют ехать на дачу, озадачились поиском туров выходного дня. "Сегодня" узнала, как провести эти три дня с пользой и во сколько обойдется поездка.

Очень много поездок на любой вкус предлагают туроператоры на праздничные даты по Украине. Во всех вариантах, как правило, агентства гарантируют ночевки в гостиницах, питание, экскурсии и трансфер. А вот билеты до места встречи турист оплачивает сам. Цены при этом указывают на одного человека. К слову, "Укрзализныця" уже назначила четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости.

"Если клиент хочет поехать в тур, но у него нет компаньона, мы можем попытаться подыскать варианты с подселением", — говорят в столичных агентствах.

На таких условиях за 3200 грн с человека можно съездить в Ровенскую область и посмотреть базальтовые столбы, а потом отправиться в замки с привидениями. За те же деньги можно провести четыре дня в Каменце-Подольском и любоваться знаменитой крепостью и ее окрестностями. Кстати, за эти деньги можно совместить отдых на родине с поездкой за границу: те же 3200 грн будет стоить поездка на Шацкие озера с выездом в Беларусь. Там можно будет вживую увидеть зубров в Беловежской пуще и посетить знаменитую Брестскую крепость. В ту же Беларусь, но с посещением Минска и замков ЮНЕСКО, поездка будет стоить уже 5200 грн.

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Почти вдвое дешевле обойдутся наши украинские замки — за 2900 грн приглашают посмотреть дворцы и поместья Харьковщины либо замки Тернопольщины. Также предлагают выходные на высокогорье с фотоаппаратом — за 1850 грн вас отвезут в Драгобрат на два дня. Провести два дня в плавучей деревне Вилково и посмотреть на водных буйволов можно за 2800 грн. Трехдневный автобусный тур по Полтавщине с посещением Сорочинской ярмарки и Диканьки будет стоить 2400 грн.

А вот любители активного отдыха могут за 2200 грн поехать на рафтинг по Бугу, а потом заняться скалолазанием. Поход по Черногорскому хребту, где обещают подъем на Говерлу и на гору Поп-Иван, обойдется всего в 1500 грн.