"Успокоит" врага, прикроет пехоту ВСУ: кто несет основную тяжесть боев на Донбассе, видео

Сегодня, 10:58

Боевики прячутся в укрытия, потому что никто не хочет "поймать" 30мм снаряд

Фото: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные на Донбассе соблюдают Минские договоренности, поэтому после отвода от линии разграничения тяжелого вооружения – танков и самоходных артиллерийских установок, основная тяжесть огневой поддержки пехоты легла на легко бронированную технику, в частности, БМП-2, вооруженную еще советской 30-милиметровой автоматической пушкой 2А42 или украинским аналогом ЗТМ-2.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.

"Когда выезжает БМП-2 и начинает стрелять, боевики прячутся в укрытия, потому что никто не хочет "поймать" 30мм снаряд. Они тоже хотят жить", – говорит боец ВСУ Сергей.

"Бехи" пережили ряд модернизаций от украинских оружейников, в частности, появились альтернативные средства вооружения. "Двойка" превосходит по проходимости колесные бронированные машины и уже не раз доказывала свою надежность, говорится в сообщении.

"Успокоить" зарвавшегося врага, подвезти боекомплект, перевезти пехоту, преодолеть водную преграду – не проблема. Однако, без тренированного личного состава, любая машина – это всего лишь груда металла. В обслуживании БМП не слишком капризная, и все же требует определенного опыта, особенно в зимний период, говорят украинские военные.

Напомним, на проведенной в октябре в Киеве XV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2018" была представлена новинка БМП-М1С, у которой больше огневой мощи и выше уровень защиты.

Также напомним"Укроборонпром" показал обновленную боевую машину БТР-70Д (GM) с двигателем от американской корпорации General Motors и новым боевым модулем "Дельта", вооруженным 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.
Донбасс, военные, ВСУ, бмп

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