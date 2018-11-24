Установили рекорд: украинские школьники собрали 6 тонн корма для бездомных собак и котов

Вся собранная помощь и средства была направлена в более чем 30 приютов по всей стране

Уже три года подряд Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Счастливая лапа" проводит Всеукраинскую акцию "Happy Гав для Сирка", в рамках которой школьники из всех регионов Украины могут коллективно собрать корм, крупы, лекарства и другие необходимые ресурсы для животных и передать их в приюты.

В этом году к акции присоединилось 139 учебных заведений из Киева, Бахмута, Белой Церкви, Винницы, Запорожья, Каменского, Краматорска, Кривого Рога, Кропивницкого, Львова, Мариуполя, Мелитополя, Одессы, Ровно, Сум, Стрижавки, Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Ужгорода и Харькова.

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Благодаря неравнодушию учеников, их родителей и педагогов на этот раз было собрано 6360 кг корма, круп и лекарств, а также 21000 грн помощи. Это является новым рекордом акции.

Больше всего учебных заведений присоединились из Киева. В частности, по результатам акции среди столичных школ больше корма собрали:

I место – Средняя общеобразовательная школа №55,

II место – Кловский лицей №77,

III место – Специализированная школа №118 "Вселенная".

Вся собранная помощь и средства была направлена в более чем 30 приютов по всей стране.

Также Благотворительный фонд "Счастливая лапа" присоединился к всемирно известному благотворительному движению "Щедрый вторник". Если вы хотите присоединиться и помочь, переходите по ссылке (https://goo.gl/4y6Bhc) и присоединяйтесь к миллионам людей, которые делают добрые дела по всему миру.

Ранее мы писали, что в Киеве построили коттедж для бездомных котов. Горожане взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек.

Напомним, бездомных собак спасают в Херсоне – им грозит смерть из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). По закону о ветеринарной медицине, нужно уничтожить абсолютно всех уличных животных. Поэтому местные жители вывозят четверолапых бездомных за город и просят чиновников спасти животным жизнь.

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