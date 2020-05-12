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Утечка личных данных в Telegram-бот: полиция открыла уголовное производство

12 мая, 19:33

Руслан Ровик

В полиции происшествие квалифицировали по одной из статей Уголовного кодекса

Полиция открыла производство по факту утечки персональных данных украинцев на одном из анонимных Telegram-каналов.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел, сведения по факту распространения личной информации в сети были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Происшествие квалифицировали по статье Уголовного кодекса о "несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин … что привело к утечке информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации".

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Оперативное сопровождение расследования осуществляет Департамент киберполиции. Предварительно было установлено, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія".

В настоящее время работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращена. Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по предотвращению возобновления его работы и эффективному расследованию уголовного производства.

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Напомним, ранее в Сети появилось несколько каналов, распространяющих персональные данные граждан. В частности, появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений, а позже стали распространяться фейки о том, что эта информация связана с работой приложения "Дія".

Позже Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о "сливе" персональных данных с мобильного приложения для оцифрованных документов "Дія".

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Напомним, "Дія" – украинское приложение для смартфонов, разработанное Министерством цифровой трансформации.

Более подробно о возможностях приложения читайте в материале: Электронное государство: какие услуги доступны украинцам онлайн.

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МВД утечка полиция утечка информации

Источник: Сегодня

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