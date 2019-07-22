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Утепляйтесь и доставайте резиновые сапоги: в ближайшие три дня Украину накроют дожди и сильное похолодание

22 июля, 13:21

Похолодает до 12 градусов ночью и 20 градусов – днем

Фото: Pixabay

В ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 23 июля в восточных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м / с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 23 июля в восточных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 21-26°, на юге, а завтра и на востоке страны 27-32°. в Киевской области завтра местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 14-17 °, днем 23-26° ", – сообщили синоптики. 

Напомним, сегодня почти на всей территории Украины пройдут дожди, обрушится гроза и на Киев, где объявлено штормовое предупреждение. В то же время температура воздуха будет оставаться высокой, местами больше 30 градусов. 

Как сообщали "Сегодня", во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине потепление, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.


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Тег погода, дождь, похолодание, погода в Киеве, погода в Украине

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