"Утилизировали гуманитарку": украинские военные уничтожили БМП противника, видео

Боевая группа К-2 из 54-й бригаду ВСУ снова отличилась

Фото: Facebook 93-я бригада ВСУ.

Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать боевую технику противника.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

По его словам, боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной мехбригады ВСУ постоянно проводит мероприятия по "утилизации" избыточной российской "гуманитарки" и прибывших из РФ наемников.

"Накануне в результате умелых действий воинов была уничтожена БМП противника и два оккупанта, что стало адекватным ответом на провокационные обстрелы противника", – рассказал офицер ВСУ

Сутаами ранее, 11 апреля, боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. За сутки ВСУ удалось уничтожить девять оккупантов, еще восемь получили ранения.

Напомним, ранее "Штирлиц" опубликовал видео уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки.

Также Анатолий Штефан показывал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Утилизировали гуманитарку": украинские военные уничтожили БМП противника, видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.