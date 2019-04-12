"Утилизировали гуманитарку": украинские военные уничтожили БМП противника, видео
Боевая группа К-2 из 54-й бригаду ВСУ снова отличилась
Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать боевую технику противника.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
По его словам, боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной мехбригады ВСУ постоянно проводит мероприятия по "утилизации" избыточной российской "гуманитарки" и прибывших из РФ наемников.
"Накануне в результате умелых действий воинов была уничтожена БМП противника и два оккупанта, что стало адекватным ответом на провокационные обстрелы противника", – рассказал офицер ВСУ
Сутаами ранее, 11 апреля, боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. За сутки ВСУ удалось уничтожить девять оккупантов, еще восемь получили ранения.
Напомним, ранее "Штирлиц" опубликовал видео уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватской развязки.
Также Анатолий Штефан показывал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.
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