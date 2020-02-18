Украина наступает: России обещают поражение в ее игре

/ Фото: AFP

На этой неделе состоятся сразу два события на площадках ООН. 18 февраля Совет Безопасности ООН соберется по инициативе Российской Федерации, дабы рассмотреть вопрос выполнения Украиной Минских договоренностей. А уже через два дня по инициативе Киева Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны. И в том, и в другом случае нас, скорее всего, ожидает увлекательное зрелище прикладывания страны-агрессора "фейсом о тейбл" мировым сообществом, прежде всего нашими союзниками в СБ ООН.

Есть опыт: как Совбез "высек" Россию

Собственно, именно так случилось ровно год назад, когда Москва в преддверии 4-й годовщины подписания Минских соглашений решила сыграть на привычной и, как казалось, удобной для нее площадке – СБ ООН. Тогда Россия инициировала заседание с точно такой же повесткой: ситуация в Украине и выполнение нашей страной Минских соглашений. Неожиданное внимание Кремля к намертво застывшему тогда минскому процессу объяснялось просто. 20 февраля 2019 года в Генассамблее ООН должно было состояться комплексное обсуждение российской агрессии против Украины. Дабы перехватить инициативу и попытаться навязать свою повестку, как минимум в информационном пространстве, Москва инициировала проведение неделей раньше – 13 февраля – вышеупомянутого заседания Совбеза ООН.

У Кремля было желание "перебить сигнал", но случилось, как это обычно бывает с инициативами Москвы, все с точностью наоборот. В ответ на попытки России обвинить в невыполнении Минских договоренностей Украину наши союзники выступили единым фронтом и не оставили буквально камня на камне от аргументов Москвы. Еще перед началом заседания пять стран Евросоюза, входящих в Совбез ООН (Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша), обнародовали совместное заявление, в котором обвинили Россию в подпитке украинского конфликта.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, предоставляя военную и финансовую помощь вооруженным формированиям", – говорилось в документе.

В ходе самого заседания западные дипломаты крайне жестко ставили агрессора на место.

"Слушая (постоянного представителя РФ, – ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину… Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию, в том числе, Донецка", – заявил, в частности, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген.

"Представляя тему заседания, посол Российской Федерации многокрасочно и образно разглагольствовал о многих других игроках, но ни словом не обмолвился о роли России... Соединенное Королевство приветствует возможность обсудить неоднократные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России. Агрессия России против Украины не ограничивается Донбассом и Крымом. Россия стремится использовать любую возможность, чтобы ослабить Украину, подрывая режим прекращения огня, поставляя оружие поддерживаемым Россией сепаратистам и призывая к проведению незаконных выборов — все это в нарушение Минских соглашений", – отметил заместитель посла Великобритании в ООН Джонатан Аллен.

Уже по этим цитатам можно составить представление, каким образом проходило инициированное Москвой заседание и удалось ли ей обвинить Украину в невыполнении Минска.

"Можем повторить"

Тем не менее в нынешнем году Москва, судя по всему, решила повторить "двойной" сеанс мазохизма. Причем скопировав прошлогоднюю ситуацию один в один. На 20 февраля намечалось инициированное Украиной заседание Генассамблеи ООН. Кремль же снова решил сыграть на упреждение, созвав Совбез 18-го, но уже по "своему" вопросу: выполнению Украиной "Минска".

"Это далеко не первый случай, когда Россия в своих пропагандистских целях старается сыграть на опережение. Помните, например, историю с миротворцами? Украина говорила о них, говорила, но никаких практических шагов не делала. В итоге Россия вышла первой в ООН, предложив свой проект резолюции. Естественно, сформулировав предложение, отвечающее ее интересам. Точно так и здесь. Это ритуальные пропагандистские игры Москвы, пропагандистская борьба. Здесь надо понимать, что если мы что-то предлагаем, то россияне будут тотчас играть свою контригру. При этом у них есть определенное преимущество в виде статуса постоянного члена Совбеза ООН. А мы можем играть на этой площадке только через своих союзников – в первую очередь США и Великобританию как постоянных членов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

МИД Украины отреагировал на маневр Москвы без "экивоков".

"Появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия (заседания Генассамблеи) заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей", – отмечается в специальном заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство при этом отмечает, что "украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях". Украинская сторона намерена проинформировать мировое сообщество об усилиях по восстановлению мира на Донбассе, предпринимаемых Украиной, в том числе в рамках договоренностей Нормандской четверки.

"Решение Украины не игнорировать заседание СБ ООН, инициированное Россией, абсолютно правильное. Для отстаивания своих позиций мы обязательно должны работать на самых разных площадках. Я бы сказал, это "обязательная программа" нашей дипломатии: использовать все доступные возможности, чтобы напоминать, что наши проблемы не решены, агрессия не остановлена", – говорит Владимир Фесенко.

Что Москва "предъявит" Киеву и что Киев предъявит Москве

Можно предположить, что риторика Москвы, равно как и набор "обвинений" в адрес Украины, в нынешнем году также не сильно будут отличаться от прошлогодних. Например, Россия обвиняла Украину в том, что "формула урегулирования была согласована, но Киев саботирует Минские соглашения…", что Украина требует реализации пункта №9 соглашений (восстановление полного контроля над государственной границей), но при этом якобы отказывается выполнить пункты о разведении сил и средств, принятии закона об особом статусе Донбасса, амнистии и пр. Упирая на то, что пункты следует выполнять в порядке очередности, а особый статус должен быть закреплен в Конституции.

В тренде Погода будет меняться каждый день: синоптики предупредили украинцев

Впрочем, не исключено, услышим мы и новые обвинения. В частности, Москва может поднять вопрос о реализации решений прошлогоднего нормандского саммита в части имплементации Украиной в законодательство "формулы Штайнмайера". А также вопрос разведения войск на Донбассе (напомним, не так давно Кремль обвинил Украину в срыве переговоров по данному вопросу). В общем, все то, что мы слышим в последнее время со стороны России на официальном и неофициальном уровнях.

"То, что говорит Россия – к примеру, что Украина уже обязана имплементировать формулу Штайнмаера, – не более чем позиция России. Ничего мы уже не обязаны, не было такого решения в Нормандском формате. Да, эта формула записана в решении четверки. Но до этого пункта пока дело вообще не дошло: мы не можем говорить ни о выборах, ни об особом статусе, поскольку нет изменений на фронте. Разве огонь прекращен? То есть в данном случае наши и юридические позиции, и моральные абсолютно твердые", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

Согласен с таким мнением и Владимир Фесенко.

"Украина сейчас даже в чуть более выигрышном положении, чем год назад. Новая украинская власть демонстрирует, что хочет достижения мира, реализации Минских договоренностей, и многое делает для этого. И мировое сообщество это видит. Но, что очень важно, мы также демонстрируем активную позицию по модернизации Минских договоренностей. И видим, что даже Меркель признала: действительно, чтобы вывести реализацию Минска из тупика, необходимо некое обновление Минска. То, что мы не просто демонстрируем желание реализовать "Минск", а ищем и предлагаем пути, как это сделать, то есть берем инициативу, как раз усиливает наши позиции на международной арене. Наступательность – это наше преимущество", – отметил политолог.

При этом, по его мнению, как в ходе заседания СБ ООН, так и 20 февраля на Генассамблее ООН Украина может и должна поднимать вопросы, подтверждающие агрессию России.

"Коль скоро уж Россия ставит вопрос о выполнении "Минска" Украиной, думаю, что украинская сторона должна обязательно напоминать и приводить конкретные факты действий самой России. К примеру, факты раздачи паспортов России в зоне конфликта. Паспортизация, которая проводилась в ОРДЛО Россией, – это как раз прямое подтверждение того, что Москва напрямую причастна к этому конфликту. О какой реинтеграции Донбасса можно говорить, если Россия раздает там свои паспорта? Двуличность России и ее причастность к конфликту даже в такой форме украинская дипломатия должна использовать", – говорит Владимир Фесенко.

Запад с нами

По единодушному мнению экспертов "Сегодня", России не удастся на площадке ООН навязать свою повестку.

"Наши западные союзники – США, Великобритания, Германия Бельгия, Эстония – абсолютно очевидно, отреагируют адекватно на обвинения России. Так, как они реагировали раньше. То есть поддержат Украину. Китай, как обычно, займет нейтральную позицию. Вот кто может поддержать Россию, так это Вьетнам и Южная Африка, являющаяся членом БРИКС", – отмечает Алексей Гарань.

По его словам, остальные члены СБ ООН будут, скорей всего, держать нейтралитет, говоря о том, что всем сторонам надо выполнять договоренности.

"Думаю, что российские резолюции не будут приняты. Потому что все-таки основные члены СБ ООН поддерживают украинскую позицию, а не российскую. Но также не будет принята и проукраинская резолюция: Россия ее заблокирует. В любом случае, утвердить какие-то обязующие документы СБ ООН все равно не сможет", – говорит Алексей Гарань.

По его мнению, в данном случае речь будет идти об имиджевых усилиях. И здесь у Украины сильные позиции, благодаря нашим союзникам.

"Позиции США и Великобритании не изменилась. В Совбезе мы можем рассчитывать на них и на других наших западных союзников", – говорит, в свою очередь, Владимир Фесенко.

Напомним, на крайних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы по сей день.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама