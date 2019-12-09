Увлечения против депрессии: акция "Ринат Ахметов – детям!" пришла в дом переселенцев Загнитко

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Новогоднее чудо для десятков тысяч детей. Самая масштабная акция "Ринат Ахметов – детям!" – это традиция добра, поддержки и непосредственного участия в жизни ребенка. Гостей и подарки принимают подопечные Фонда Рината Ахметова в разных уголках Украины. Семья переселенцев Загнитко одними среди первых получили поздравления.

Сестры Загнитко имеют едва ли не с десяток увлечений. Танцы, пение, рисование, изучение языков. Без дела не проводя ни минуты. Ведь именно разнообразные занятия в свое время спасли девушек от депрессии. Они – переселенцы из Макеевки. Война заставила семью бежать из родного дома.

"Не хватает, наверное, тех праздников семейных, когда за одним столом собираются все", – делится болью Надежда Загнитко.

Сегодня сестер Загнитко посетили представители Фонда Рината Ахметова. Чтобы пообщаться и поздравить с зимними праздниками.

Ева и Юнона участницы проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Девушки четыре года подряд летом проходят курс психологической реабилитации. Именно в таком восстановлении нуждаются дети, которые собственными глазами видели ужасы войны. А еще во время летнего отдыха сестры нашли много друзей!

"Это эмоции, это активности, это не просто оздоровление, но и моральное оздоровление. Они, как раз, попали в смену когда приезжали амбассадоры канала Украина. В восторге были, что познакомились", – рассказывает Надежда.

В рамках масштабной акции "Ринат Ахметов – детям" сестры получили подарки: комплект спортивного инвентаря и сладости.

"Спасибо что уделяется столько внимания нашей семье, Фонд не забывает о нас постоянно звонят спрашивают, как дела, подарки, путешествия, конференции. О нас помнят, о нас знают, нас не забывают, о нас заботятся, к нам приедут", – отзывается Надежда.

Акция "Ринат Ахметов Детям" это 19-летняя традиция личных поздравлений к новогодним праздникам. Только за последние пять лет подарки получили более 700 тысяч детей.

"Большое спасибо Фонда Рината Ахметова всего что он делает и продолжает делать, потому что это очень важно и полезно", – говорит Ева Загнитко.

В этом году поздравления с новогодними праздниками получат 90 тысяч мальчиков и девочек.

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