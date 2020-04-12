Уюта, мира и благополучия: Шмыгаль душевно поздравил украинцев с "католической" Пасхой

Глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль обратился к соотечественникам, отмечающим Пасху по западному обряду , и душевно поздравил их на своей странице Telegram.
"Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", – говорится в поздравлении премьера.
Он напомнил, что этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождения Христа. Но, к сожалению, не в этом году.
"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим", – подчеркнул глава правительства.
"Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья!" – написал Шмыгаль.
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