Уж в тарелке: репортаж с уникальной украинской змеиной фермы под Львовом

Фермеры хотят подсадить украинцев на змеиное мясо

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Первая в Украине змеиная ферма открылась в селе Солонка подо Львовом. Не село — загляденье: новые дома-особнячки, таунхаусы, отличные дороги. Зеленая современная ферма в картинку вполне вписывается. Не Львовщина — Швейцария! Змеи — новое направление работы местного улиточного хозяйства, два месяца как запустилось. Змеиный вольер и улитки расположились прямо на территории усадьбы Ирины и Ивана Юськевичей. Его и фермой не назовешь — аккуратный сад с виноградом, розовыми кустами, яблонями и газонами. Делянка с мирно пасущимися улитками покрыта зарослями рапса и "домиками"-щитами. А рядом в полной гармонии с соседями — беседка с неядовитыми пресмыкающимися. Как только террариум подрастет и окрепнет, в очередь за змеями выстроятся лучшие украинские рестораны, уверена совладелица фермы и ее идейный вдохновитель Ирина Юськевич.

"Уже сейчас звонят, интересуются, когда начнутся продажи. Ждут мастер-классов по приготовлению блюд из змеиного мяса", — говорит она.

Как на курорте. Пока ужи подрастают, им обустроили личный бассейн в вольере и места для активного и спокойного отдыха















Фермеры-новаторы: 59 змей и тонны улиток

Ирина и Иван — пара предпринимателей, которую еще несколько лет назад соседи считали сумасбродной. Она — юрист, он работал в строительной сфере.

"Лет 5 назад основали одну из первых в стране улиточных ферм, — рассказывает Ирина. — Опыта еще ни у кого не было. Просили ветеринарные инстанции хоть как-то нас научить, проконсультировать".

Но в результате набивали на улитках свои собственные шишки и теперь знают об уходе за ними, по словам Ирины, почти все. Учат других, как наладить работу на ферме европейского образца.

"Эксперименты обошлись недешево. Было время, теряли по 200 кг улиток в день, — рассказывает Иван. — Стояла жара, а мы полили их неправильно".

Теперь опытным путем взялись разводить неядовитых змей. Два года обдумывали идею, искали, где взять их на расплод. И недавно из местного экоуголка получили мешки с клубками одомашненных ужей.

"Их 59. Пересчитать не смогли, верим на слово, — говорит Ирина. — Точнее узнаем, когда будем укладывать их в зимнюю спячку".

Заодно выяснят, сколько малышей вылупилось за лето: у одной змеи может быть 1—2 детеныша, а может получиться и 10. Где-то в середине-конце ноября ужей отловят и поштучно упакуют в мешочки, затем сложат в коробки в холодильном помещении. Обычно там впадают в анабиоз улитки, этой зимой им придется потесниться. А сейчас у ужей сезон линьки, и каждый день Юськевичи собирают по вольеру шкурки.

"Это символ денег, — говорит Ирина. — Шкурки режут на кусочки и носят как амулет в кошельке. У нас в офисе уже целый склад этих "амулетов".

Ужи домашние

Мелкие и взрослые ужи бесшумно скользят по вольеру. Здесь у них свой прудик, насыпь коры, стожок сена, сухие стволы деревьев. Хотят — прячутся в тень, часто на освещенных солнцем камнях греются. Ночью спят, свисая с веток, в сене откладывают яйца — наступило время нереста. Питание у ужей — как в санатории:

"Кормим мальками рыбы, перепелиными яйцами, фермерским молоком поим. Некоторые не пьют, а принимают молочные ванны", — шутит Ирина.

"Західний равлик" входит в агротуристический кластер и в союз "Вкус украинских Карпат". Это объединение фермеров, которое и снабжает ужей свежими полезными продуктами. Таким образом, выигрывают на взаимодействии все.

"В неделю каждый уж съедает не более двух рыбин, грамм 30 молока, — рассказывает Ирина. — В месяц содержание змеи обходится гривен в 100. Всего поголовья — около 6000".

В природе они так не питаются, как на ферме, говорят Юськевичи. Уж запросто заглатывает рыбешку толще себя, как питон, а потом переваривает несколько дней. Молодняк размерами еще тоньше, а аппетиты — как у анаконды.

"Часто наблюдаю за ними — интересные существа! Мелкота рыбку покрупнее слопать не может, начинает за добычу между собой воевать, — рассказывает хозяйка фермы. — Один ужонок хватает рыбу за хвост, второй — за голову, и тянут каждый на себя".

Откусить не могут — зубов нет. Так и таскают до победного конца.

Зачем едят змей

Змеиное мясо используется в кухнях многих народов мира, почему бы и украинцам его не попробовать, полагает Ирина.

"Это самые обычные ужи, но их мясо очень полезно. Белок, обогащенный аминокислотами, — говорит она. — Уж не питается премиксами, только свежим отборным кормом. Экопродукт, в отличие от современной свинины и курятины".

Он будет деликатесным — блюдо в ресторане может стоить 4000—5000 грн. Но желающие его отведать найдутся, уверены супруги. В столичных ресторанах уже можно найти мясо кобр — причем, по словам Ирины, их поставляют живыми и уже здесь забивают. А раз так, то убеждать украинцев, что уж — тем более съедобен, сам бог велел.

Торговать мясом собираются нескоро — сначала надо поработать над популяцией змей, а это еще 3—4 года.

"Возможно, и быстрее, ведь мы их целенаправленно откармливаем, — говорит Ирина. — Пока что можем позволить себе долгосрочную рентабельность: зарабатывая на улитках".

Перспективы бизнеса

"Пока ужи пристально наблюдают за нами, а мы за ними, — говорит Ирина. — Здоровы, активны, начали откладывать яички, потерь нет. Думаю, им тут очень комфортно".

Обычно ужики ручные, но в период кладки яиц избегают контактов с человеком. Не шипят, не нападают, но и радости от того, что их в руки берут, не испытывают.

"Мы не имели право извлекать ужей из дикой природы, браконьерствовать — работаем официально. Эти — одомашненные: мы их поставили на приход, прошли санитарные обследования, и пока змейки на карантине", — объясняет Юськевич.

Как с ними обращаться, расспрашивали зооуголки и просто сельских жителей, шерстили интернет. Каркас для питомника тщательно продумали.

"Видели аналогичные в Таиланде, имели представление, как делать", — говорит Иван.

Он, по словам Ирины, отвечает за техническую сторону фермерства, реализует идеи жены. И делает это на совесть: дно полностью забетонировано, даже есть водоем (чтобы змеи не рыли норки). Сверху — металлический каркас, двойная защита сеткой. Одна из них — мелкофракционная, чтобы даже новорожденные ужики толщиной с дождевого червяка не сумели просочиться.

"Сбежать отсюда нереально, — говорит Ирина. — Знаю, в селе есть скептики, которые от нашей затеи не в восторге".

Даже когда Юськевичи заводили улиток, ходили разговоры — мол, баловство для богатых, скоро эти улитки по нашим огородам расползутся. Но достаточно невысокого забора, смазанного по краям специальным веществом, чтобы питомцы не разбегались.

"А как мы содержим ужей, каждый сосед может зайти и посмотреть. Нашу креативную экономику мы не скрываем", — подчеркивает хозяйка фермы.

Кухня: как готовить змею

Ирина Юськевич обожает страны Азии, особенно тамошнюю кухню.

"Перенесла гематологическую болезнь и знаю, что такое белки и аминокислоты для оздоровления организма, — говорит она. — В погоне за количеством, а не качеством продуктов получаем проблемы со здоровьем".

Азиатский подход ей нравится больше, и супруги даже подумывают разводить ядовитых змей и саранчу. Идея с улитками возникла в разгар болезни.

"Мы много гуляли, присела на пенек — рядом проползла улитка, — вспоминает она. — И на ум пришли слова отца, что деньги лежат у нас под ногами".

Ирина расценила это как знак свыше, и не прогадала, хотя в селе поговаривали о начинании всякое.

"Сами не думали, что ферма сделает нас публичными людьми. Постоянно представляем область на аграрных конференциях, — говорит она. — Выращиваем востребованный нишевый продукт".

Европа — только цветочки. Самый крупный рынок — Китай, только поставлять туда улиток у наших фермеров пока ресурсов не хватает. Но, чтобы кормить не только Украину, а и Азию улитками и змеями, ферма готова развиваться и пережить еще раз шквал скептицизма из-за ужей.

"В ближайшие годы в этой отрасли откроется кто-то еще. И люди поймут, что это не глупости, а еда, в которой нуждается организм", — убеждена Ирина.

Разрубить и вымочить

Ужи еще не расплодились, а желающих их пробовать уже немало, говорят фермеры. Все, кто морально готов лакомиться улитками, не прочь отведать и ужа. Для Ирины змеиные деликатесы не новинка.

"Тушила их, запекала в духовке — люблю мясо змей, — говорит она. — Похоже на курятину, но нежнее волокна и пахнет рыбой".

Запах специфический, но все зависит от мастерства повара. Мясо два дня вымачивается в молоке, чтобы стало еще мягче, и маринуется в соевом, имбирном соусах, с чесноком.

"Прекрасно компонуется с гарниром, салатом, — говорит Ирина. — А если вы боитесь змей — значит, просто не умеете их готовить!".

На улитках она руку набила, на очереди змеи. Забой — стандартный, шкурку можно не обдирать. Отходов почти нет.

"Кости у змеи тонкие, как у рыбы, но твердые, как у курицы. Если неправильно их разрезать, раздробятся и осколки трудно извлечь, — делится она опытом. — Надо много тренироваться, чтобы разделывать змею мастерски".

Еще диковинка: украинские устрицы

С 2014 года под Одессой выращивают настоящих устриц Crassostrea Gigas (она же тихоокеанская или японская). Этой весной "Устрицы Скифии" открылись для экскурсий: можно посетить ферму на территории национального парка, на берегу Тилигульского лимана. Говорят, устриц выращивают из посадочного материала, взятого в известном устричном питомнике на Западе Франции. На берегу Черного моря устрицам понравилось: по технологии, разработанной украинской командой, они вырастают за 16 месяцев и подаются к столу с уникальными вкусовыми качествами и характерным ореховым послевкусием. На ферме трудится всего два десятка человек. Некогда она задумывалась для возрождения древних традиций потребления устриц на южном побережье Украины. Основатель, частный предприниматель из Киева, полагает, что их несправедливо забыли в ХХ веке. И даже открыл Устричную образовательную программу "Устричный Университет", состоящую из тренингов, лекций и мастер-классов, посвященных моллюскам.

Экзотический продукт. Выращивать учатся на своих шишках Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Туристический объект: поставить на улитку

Второй сезон ферма — пункт туристического маршрута. Львовская обладминистрация сама обратилась с просьбой принимать экскурсантов. Косметологи, школьники, гурманы идут плотным потоком.

"Я уже стала профессиональным гидом, — смеется Ирина. — Пора бы замену подготовить, но никому доверить не могу".

Сезон открывается в начале апреля и по середину июня наперед проплачены по три экскурсии в день. Каждый день ферма принимает до 150 детей, плюс субботние гастротуры для взрослых. Школьники без страха заходят в вольер к ужам, наблюдают, как змейки обвивают руки, фотографируются. Улиток пробуют тушеных и маринованных, еще и устраивают улиточные бега.

"Я раз в лесу чуть на гадюку не наступила — до сих пор забыть не могу. А им хоть бы что!" — удивляется мама юного любителя змей.

Акулы и змеи — самые страшные фобии с детства, признается Ирина.

"Где бы ни купалась, опасаюсь, что нападут и съедят мою ногу, — говорит она. — Когда получили подарок из экоуголка, высыпали с мужем из мешков содержимое, такой ужас охватил, что бежала из вольера как ошпаренная".

Вроде и понятно, что ужи неядовитые, но когда у ног оказались клубки расползающихся змей, детские страхи себя проявили. Первые две недели после переезда ужей Ирина каждую ночь вскакивала на ноги и спросонок прогоняла их из своей постели — мучили кошмары. Но чем больше контакта, тем меньше неведомого.

"Любую могу взять в руки, если она не против", — говорит Ирина.

Бега. Свою улитку надо пронумеровать и выставить на старт Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Херсоне ученые разводят экзотических моллюсков. Из-за глобального потепления тропическим жителям на Юге Украины вполне комфортно.

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