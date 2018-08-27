"Момо" – ужас на куриных лапах: психолог объяснил, почему дети играют в опасные игры

Пока ни один случай самоубийства подростков, которые происходили за последний месяц в Украине, не связан с суицидальной игрой "Момо". Об этом сообщили в комментарии сайту "Сегодня" в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Однако потенциальная опасность для украинских детей все равно существует. И стать жертвой игры, которая, по мнению психолога Максима Жидко, является организованным информационно-психологическим терактом, может стать любой подросток.

"Основная психологическая черта подростков – это то, что они хотят, чтобы их признавали уже взрослыми, еще не имея на это социальных прав. Подростки всегда бунтуют и требуют, чтобы взрослые относились к ним серьезно. Но, к сожалению, многие родители реагируют на своих детей только тогда, когда с ними что-то случается. Поэтому подростки любят играть во всякие тайные сообщества, образовывать субкультуры со своей историей, со своими ритуалами, со своим внешним видом, со своей мифологией, со своими "пугалками". Это то, что позволяет им выделиться на общем фоне и помогает привлечь внимание родителей", – рассказал Жидко.

При этом дети, несмотря на все предостережения и информированность, не осознают реальной опасности, которая может им грозить.

"Каждый ребенок думает, что он самый умный и всегда сумеет остановиться. Ему кажется, что в этой игре он сможет выиграть. Но в игре с психологическими террористами неподготовленному человеку невозможно выиграть", – добавляет эксперт.

Как считает психолог, важно отказаться от запретов и запугиваний своих детей, а просто заранее объяснять им природу этой игры и подобных явлений.

"Для того, чтобы дети не играли, мало сказать, что это смертельная игра, потому что это только вызовет интерес. Здесь важно развивать навыки психологической гигиены и критического отношения к тому, что происходит. Это проблема не запретов, а того, насколько дети знают, что такое терроризм. Эту игру нужно интегрировать в общую картину мира подростка, чтобы он видел более глубокие системные связи, а не просто воспринимал ее как прикольную игру", – суммирует Максим Жидко.

Напомним, интерактивная игра "Момо" может стать аналогом известного "Синего кита"и уже набирает популярность в сети. Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Через образ жуткого бюста женщины с куриными лапами "Момо" анонимные кураторы сначала присылают своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства. Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Позже игра появилась на территории США, Германии, Франции, России. Сейчас игра добралась и до Украины. Кроме того, во время игры злоумышленники получают доступ к личным данным игрока.

Не так давно стало известно, что в Украине набирает обороты новая смертельная игра под названием "Красная сова", которая пришла на смену другому опасному "развлечению" в соцсетях, известному как "Синий кит".

А тем временем президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за доведение, склонение или содействие самоубийству. Под законодательство подпадают и соцсети – используя их, как площадки для общения, администраторы так называемых "групп смерти" склоняли детей к самоубийству.