Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

В Украине от коронавируса вылечились рекордное количество людей

8 мая, 09:18

Сергей Мартынец

Только за последние сутки зараженных стало больше на 504 человека

В Украине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день зараженных уже человек. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медиков. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом 310 пациентов выздоровели – это рекордная цифра за все время пандемии. Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей и 2 578 медиков. При этом всего выздоровели 2 706 человек, а летальных случаев – 361", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что за четверг было проведено 7 763 тестирования на коронавирус методом ПЦР. За последние сутки больше всего подтвержденных случаев во Львовской области – 65, Черновицкой – 49 и на Закарпатье – 44. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 13 691 случай COVID-19, из которых 340 летальных. Только за среду количество инфицированных выросло на 507 человек.

Реклама

Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. В последние дни там было зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

А тем временем стало известно, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегу
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегуОдесса
В Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией (видео)
В Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией (видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...