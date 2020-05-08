В Украине от коронавируса вылечились рекордное количество людей

Только за последние сутки зараженных стало больше на 504 человека

В Украине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день зараженных уже человек. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медиков. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом 310 пациентов выздоровели – это рекордная цифра за все время пандемии. Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей и 2 578 медиков. При этом всего выздоровели 2 706 человек, а летальных случаев – 361", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что за четверг было проведено 7 763 тестирования на коронавирус методом ПЦР. За последние сутки больше всего подтвержденных случаев во Львовской области – 65, Черновицкой – 49 и на Закарпатье – 44. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 13 691 случай COVID-19, из которых 340 летальных. Только за среду количество инфицированных выросло на 507 человек.

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Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. В последние дни там было зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

А тем временем стало известно, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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