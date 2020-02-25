Уже три года в Украине существуют парамедики: чем они отличаются от фельдшеров

Экстренная медицинская помощь по-новому. Почти три года благодаря медреформе в Украине существует профессия парамедика. Но лишь несколько заведений обучают таких специалистов. Чем парамедики отличаться от фельдшеров скорой?
Авария, пожар, стихийное бедствие. Людям, пострадавшим от несчастных случаев, будут оказывать помощь парамедики. В Украине всего несколько заведения, в которых обучают таких специалистов. Один из них – Черкасская медицинская академия.
Второкурсники учатся помогать пострадавшим в автокатастрофе. Спасать человеческие жизни – мечта Александры Ковтун. Теория, говорит, интересная, но на практике – нелегко:
"Трудно в плане физическом, так как нужно транспортировать людей и тому подобное. Научиться быстро думать, нужно вообще все делать очень быстро, оценивать ситуацию".
В соседнем кабинете – реанимируют вероятных пациентов.
"Вы обеспечиваете проходимость дыхательных путей при помощи назофарингеального воздуховода", – объясняет преподавательница, практикующий врач скорой, Екатерина Скворцова.
Убеждает, что парамедики должны знать и уметь больше обычных фельдшеров:
"У парамедиков – расширенные практические навыки. Более направленные на травмы, чтоб быстро ориентироваться на месте происшествия, максимально близко оказывать медицинскую помощь экстренную и стабилизировать, и госпитализировать пациента".
К 2025 году экстренную медицинскую помощь реорганизуют. Поэтому фельдшера должны переквалифицироваться в парамедиков.
Татьяна Чубенко, главная фельдшер коммунального некоммерческого предприятия "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета":
"Предлагается, чтобы был парамедик в бригаде и водитель, который также будет переквалифицироваться в технического работника, обладать навыками медицинскими неотложной помощи".
Черкасская медакадемия первой в Украине начала учить парамедиков два года назад. Сейчас новую специальность здесь получают почти сорок студентов из Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областей и других регионов Украины. Все они прошли строгий отбор.
Ольга Федосеева, директор симуляционного центра Черкасской медицинской академии:
"Отбирались лучшие студенты. ВНО баллы – 150 минимум был и хороший аттестат".
Уже через месяц Александра с однокурсниками будет практиковаться в настоящей бригаде скорой помощи. Но это студентку не пугает.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.
Также мы сообщали, что Гончарук пообещал открыть 200 новых центров экстренной медицины за год.
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