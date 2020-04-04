Ужесточение карантина: Кабмин разъяснил ограничения

Украинцам дали ответы на самые часто задаваемые вопросы

В Кабинете министров дали разъяснения по ужесточению мер карантина, введенными с 6 апреля из-за распространения коронавируса.

На правительственном портале появились ответы на самые часто задаваемые украинцами вопросы.

- Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он находиться на самоизоляции или в обсервации. Также это даст возможность применить административную ответственность для нарушителей карантина.

- Можно ли ходить по улице без маски?

В постановлении указано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе. Общественное место – это часть любого сооружения, доступная населению, в том числе за плату (подземные переходы, стадионы, парки, детские площадки, лифты, медицинские организации и государственные учреждения).

В Кабмине отметили, что перечень общественных мест может расширяться по решению местной власти. Так, в Киеве к ним относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, кинотеатры, и так далее.

- Зачем вводится обязательный масочный режим?

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Это необходимо ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространения коронавируса, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать безопасности других.

- Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина – штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы предотвращения инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

- Закроют ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, но массовые и религиозные мероприятия запрещены.

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- Кто контролирует выполнение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за выполнением правил карантина будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

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- Можно ли ходить по улице втроем?

По улицам можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей, независимо от их количества.

- В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?

Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска и нуждаются в самоизоляции и избегать контакта с другими людьми, кроме тех, с кем они проживают.

- Можно ли гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки.

- Можно ли ходить в парк или сквер?

Теперь нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха и прибрежных зон запрещается. Это позволяется лишь в случаях, когда нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль выложил видео обращение к украинцам, объяснив необходимость введения жесткого карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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