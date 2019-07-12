Узник Кремля Карпюк обратился к украинцам

Политзаключенный призвал украинцев заставлять власть идти на диалог с обществом.

Николай Карпюк. Фото: svoboda.org.

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого незаконно осудили в России к 22,5 годам заключения, записал обращение к украинцам из тюрьмы.

"В сегодняшний момент существует общественный запрос на национальную консолидацию. Выборы очень скоро закончатся. Конечно, во время избирательной кампании идет обострение борьбы, противостояния, расслоение общества. Но после выборов необходимо устанавливать внутриобщественный диалог. Нужно понять, что права не дают, права берут. Нужно четко помнить, что мы осознали на Майдане (что народ является единственным носителем власти) и заставлять власть идти на диалог с обществом. Другого пути в развитии Украины не существует", - отметил политзаключенный.

Как сообщалось, лидер Украинской национальной ассамблеи Николай Карпюк был задержан в марте 2014 года в России.

Напомним, 19 мая 2016 года в Верховном суде Чечни судили украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в убийстве российских военнослужащих в Грозном. 26 мая Верховный суд Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев, Карпюк был приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.

После Карпюка этапировали в колонию Владимирской области.

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