Узник Кремля Роман Сущенко встретился с украинцами в Брюсселе: видео

Журналист рассказал из-за чего и зачем его арестовали

Реклама

С украинцами в Брюсселе встретился бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко. Его российские спецслужбы арестовали в Москве осенью 2016 года. Сущенко много лет работал специальным корреспондентом Укринформа во Франции. Украинскому обществу журналист рассказал, как провел три года за решеткой и поделился предположениями касательно причин своего ареста.

Роман Сущенко, журналист, бывший политический узник Кремля:

"К тому времени началась куча громких дел: и в Крыму диверсантов нашли, и была группа террористов Сенцова. Это все мозаика одной картины, то есть часть гибридных войн. Чтобы запугать украинский народ, украинскую власть, чтобы она пошла на уступки. Создать определенный ресурс для каких-то манипуляций, обменов".

Как передавали новости "Сегодня", 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее на пресс-конференции Сущенко рассказал подробности своего задержания в Москве. По его словам, это была грубая операция, которая была осуществлена российскими спецслужбами примерно за год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама