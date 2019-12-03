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Узник Кремля Роман Сущенко встретился с украинцами в Брюсселе: видео

3 декабря, 17:21

Журналист рассказал из-за чего и зачем его арестовали

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С украинцами в Брюсселе встретился бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко. Его российские спецслужбы арестовали в Москве осенью 2016 года. Сущенко много лет работал специальным корреспондентом Укринформа во Франции. Украинскому обществу журналист рассказал, как провел три года за решеткой и поделился предположениями касательно причин своего ареста.

Роман Сущенко, журналист, бывший политический узник Кремля:

"К тому времени началась куча громких дел: и в Крыму диверсантов нашли, и была группа террористов Сенцова. Это все мозаика одной картины, то есть часть гибридных войн. Чтобы запугать украинский народ, украинскую власть, чтобы она пошла на уступки. Создать определенный ресурс для каких-то манипуляций, обменов".

Как передавали новости "Сегодня", 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее на пресс-конференции Сущенко рассказал подробности своего задержания в Москве. По его словам, это была грубая операция, которая была осуществлена российскими спецслужбами примерно за год.

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Брюссель российские спецслужбы политзаключенный Сущенко Узник Кремля

Источник: Сегодня

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