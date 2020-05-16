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В 13 областях Украины выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших

16 мая, 12:35

Татьяна Очеретяна

Всего в стране зафиксировали 17 858 случаев COVID-19

В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило количество заболевших за прошлые сутки, 15 мая. Однако в столице зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения – 153 человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, согласно информации СНБО по состоянию на утро 16 мая, в семи областях – Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Всего в Украине за прошлые сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания COVID-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 433 выздоровели. Всего в Украине 17 858 случаев COVID-19.

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Ранее мы писали, что руководители украинских медучреждений пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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