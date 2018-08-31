В 2008-м в Бухаресте Путину удалось переубедить Меркель и французов – посол Украины в Грузии

Украина и Грузия могут стать членами НАТО уже сейчас без ПДЧ (план действий по членству). Нужна лишь политическая воля и политическое решение стран-членов Альянса. Об этом на заседании пресс-клуба в рамках XIII Совещания руководителей заграничных диппредставительств заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, отвечая на вопрос сайта "Сегодня".

Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что в конце января в одном из своих материалов директор программ Heritage Foundation Люк Коффи написал, что на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля отношения НАТО и Грузии должны перейти на новый уровень. Коффи наверняка намекает Альянсу всерьез задуматься над предоставлением Тбилиси ПДЧ. Более того, аналитик утверждает, что в Грузии согласны на вступление в НАТО даже без оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии в качестве временной меры, пока территориальная целостность Грузии не восстановится.

"Это не какие-то публикации. Это было отдельное исследование на тему Грузии и НАТО, в котором допускалось, что Грузия может стать членом НАТО, во-первых, уже сейчас, а во-вторых, без ПДЧ. Я согласен и с первым, и со вторым. То же самое касается и Украины. Нужна политическая воля, политическое решение. В 2008 году в Бухаресте Путину удалось переубедить ту же Ангелу Меркель и французов, и было принято решение не давать ПДЧ Украине и Грузии. А вместо этого написать, что они станут членами в будущем. Напомню, саммит НАТО в Бухаресте в 2008-м был в начале апреля. В начале августа началась российская агрессия против Грузии. Мир реагировал вяло – и НАТО, и ЕС", – сказал Игорь Долгов.

По его словам, закончилось все так называемым соглашением Саркози, которое Грузия выполняет, а Россия расстраивает военную инфраструктуру на оккупированных территориях.

"На все попытки Грузии говорить об улучшении гуманитарной ситуации или изменениях, которые бы способствовали тому, чтобы жители из оккупированных территорий могли более свободно посещать неоккупированную часть Грузии, Россия только вводит дополнительные ограничения. На обеих границах осталось лишь по одному пункту пропуска. А на все остальные вопросы (в России – Авт.) отвечают Тбилиси, вы об этом должны говорить с Цхинвалом и Сухуми напрямую. То есть, как и в случае с ОРДЛО, тактика России в том, чтобы заставлять или склонять к тому, чтобы официальные власти имели контакты с марионетковыми режимами. Этого не будет ни в Украине, ни в Грузии", – подытожил посол Украины в Грузии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как Россия проводит так называемую ползучую оккупацию Грузии.

Напомним, 8 августа 2018 исполнилось 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии. Впоследствии, так же, как сейчас на Донбассе, в Грузии появились самопровозглашенные "республики" – Абхазия и Южная Осетия.

Сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.