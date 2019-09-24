В 2014 году предотвратить оккупацию Крыма было невозможно: Сенцов объяснил почему

Момент был выбран, когда Украина, как государство было максимально слабо за свою историю

Олег Сенцов / Фото: Facebook

В 2014 году предотвратить оккупацию Крыма было невозможно. Такое мнение выразил освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов в интервью Крым.Реалии.

"В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов", – сказал Сенцов.

По его мнению, украинские силовики не были готовы защищать полуостров.

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"Армия была практически развалена. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия. Армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения – СБУ, МВД – тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей", – пояснил режиссер.

Сенцов считает, что Россия воспользовалась положением украинского государства.

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"Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар и все. Тогда получилось. А сделать что-то… можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что что бы мы ни сделали – не получилось бы", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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