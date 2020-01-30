В 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины

Меньше стало и грабежей, и разбоев, говорят в МВД

/ Фото: Pixabay

В 2019 году преступность в Украине еще больше снизилась – число зарегистрированных убийств стало наименьшим за всю историю независимости страны. Об этом заявило руководство Национальной полиции, подводя итоги за прошлый год.

Замминистра внутренних дел Сергей Яровой отметил снижение преступности в стране. Так, по данным силовиков, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств. В 2018-м было 1508.

Кроме того, случаев умышленных тяжких телесных повреждений в прошлом году зарегистрировано тоже меньше всего за все годы независимости – 1916 (2069 в 2018-м).

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Разбоев в 2019 году зарегистрировано 11080, что почти на 2,5 тысячи меньше 2018 года. Случаев грабежа 1658 (2190 в 2018-м).

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, 30% преступлений раскры благодаря видеокамерам. Также он отметил, что уровень доверия населения к полиции в прошлом году составил 48%, что на 10% больше, чем в 2018 году.

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Видео: Сегодня

Ранее начальник Печерского управления полиции столицы, полковник Андрей Дуброва в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как в Киеве "умные камеры" отслеживают преступников. Полицейским в розыске людей помогает новейшая современная техника.

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