В 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО

Первые стрельбы ракетчиков пройдут уже в этом месяце на полигоне Ягорлык, что под Крымом

Фото: Минобороны Украины

В 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/ccc/5c5d8ecccd1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/ccc/5c5d8ecccd1d7.jpg 2019-02-10T06:20:00+02:00 Украина Первые стрельбы ракетчиков пройдут уже в этом месяце на полигоне Ягорлык, что под Крымом

Военное командование Воздушных сил Украины намерено значительно усилить подготовку ракетных войск, а также продолжать усиливать армию зенитно-ракетными комплексами в связи с угрозой российской агрессии. Об этом рассказал начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Ставский, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В Командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор наращивает все больше авиационную компоненту.

"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск. В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа "С-300", "С-125" и "Бук". На предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса) продолжаются работы по созданию отечественных ЗРК, которые придут на замену устаревшему оружию советского производства", – сказал Ставский.

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Полковник указал на важность боевых стрельб и поэтому в этом году планируется провести еще более масштабные, чем в прошлом году, ракетные стрельбы со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П".

"Дивизионы "трьохсоток" (С-300) будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистичной, а именно это и является основной задачей", – пояснил начальник зенитных ракетных войск.

Военные отмечают, что на 2019 год запланированы четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П. Будут проведены более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Кроме того, пройдут испытания нового ракетного вооружения. Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык.

Напомним, осенью в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

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