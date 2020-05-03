В 2020 году мир на Донбассе не наступит: военный эксперт назвал причины

В этом году военная активность России будет только расти, особенно осенью

Коронавирус и экономический кризис не помогут закончить войну на Донбассе. Более того, осенью на крупных военных учениях Россия еще и отработает агрессивные сценарии против Украины. Такое мнение высказал в комментарии "Сегодня" заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"В течение этого года Россия будет еще более агрессивной, как на украинском направлении и в Черном море, так и на направлении стран Балтии, Польши, Молдовы и Беларуси. Влияние коронавируса и экономических проблем на существующий режим в Кремле в течение этого года также не достигнет достаточного эффекта. Военная активность России будет расти. Апогеем станут стратегические учения "Кавказ-2020" и их активная фаза в сентябре-октябре, когда будет задействовано Черное море, которое будет заполнено российскими кораблями с Северного и Балтийского флота, направление Донбасса, где россияне сконцентрируют до 150 тыс. войск, и весь южный стратегический фланг России", – сказал он.

Военный эксперт отметил, что Россия, возможно, будет отрабатывать практические сценарии, например, пробивание наземного коридора в Крым, поскольку в этом году там будет трагическая ситуация с водой. Также могут отрабатываться элементы блокады Украины с Черного моря: например, создание коридора между газовыми платформами в Черном море, которые Россия украла у Украины между островом Змеиный и румынскими энергетическими полями. В связи с этим он не видит никаких предпосылок достичь мира на Донбассе в течение того срока, который установил Зеленский.

"Не время определяет урегулирование военного, военно-политического конфликта или кризиса, а баланс сил, интересов и военных инструментов. К тому же, я не вижу изменений мотивации Путина в политике относительно Украины, и каких-то радикальных изменений в балансе сил. Россия как ставила перед собой разрушение украинского государства, так эта задача и стоит. Как Россия доминировала в Черном море и на нашем восточном направлении в целом, так и доминирует", – сказал Самусь.

Эксперт назвал три сценария для Украины, как могут развиваться события по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Первый – поддаться на алгоритм Путина, выполнить Минские договоренности, запустить наше "Приднестровье" в политическое тело Украины и разрушить Украину изнутри, но мир будет достигнут. Второй – выход из Минских договоренностей, но это может создать вакуум структурированной поддержки со стороны Запада, чем может воспользоваться Россия и осуществить военные акции. Третий – продолжение заморозки Минских договоренностей с целью их изменения и реализации на условиях Украины", – подытожил он.

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Больше читайте в материале "Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов".

Отметим, что в последние месяцы международное внимание полностью сфокусировано на борьбе с COVID-19. Тема российской агрессии против Украины до сих пор редко попадала на передовицы мировых масс-медиа. Ведущие мировые эксперты рассказывали нам, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу.

Смотрите недавно вышедший фильм с Зеленским, посвященный году его президентства:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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