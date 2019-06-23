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В Администрации президента сделали заявление по "Маршу равенства"

23 июня, 08:44

Нацполиция должна поддерживать порядок во время проведения акции

Фото: AFP

В Администрации президента Украины опубликовали сообщение по поводу предстоящего "Марша равенства", который будет проходить в Киеве.

В сообщении на странице в Facebook подчеркивают, что все люди равны перед законом. Также говорится, что главная задача Нацполиции – обеспечивать всем гражданам безопасность.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а, следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", – пишут в ведомстве.

Напомним, в связи с проведением в центре города "Марша равенства", который запланирован на 23 июня, перекроют ряд центральных улиц

Также на выходных изменит схему движения и общественный транспорт. Кроме того, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная".

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Тег лгбт, администрация президента, Марш Равенства

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