В аэропорту "Борисполь" иранец заявил, что он террорист: работают спецслужбы

Сегодня утром, 26 мая, в Терминале "Д" аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров – гражданин Ирана заявил, что является террористом. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Он задержан группой реагирования отдела пограничной службы. Багаж пассажира осмотрен с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки. Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно оперативная группа национальной полиции", – сообщил Слободян.

в комментарии сайту "Сегодня" Олег слободян сообщил, что задержанный мог сделать такое заявление специально.

"Дело в том, что задержанный не проходит по базах розыска. Возможно, он специально заявил, что он террорист, чтобы остаться в Украине. Детали выясняются", – сообщил Слободян.

По словам Слободяна, после проверки информации будет решаться вопрос о привлечении сотрудников СБУ.

Напомним, в пятницу, 25 мая, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали уроженца Ливана, прибывшего в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который внесен в базу данных Интерпола.

Ранее работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и Государственной пограничной службы задержали в международном аэропорту "Борисполь" мужчину с партией наркотиков.