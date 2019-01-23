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В аэропорту "Борисполь" полтора часа не мог приземлиться самолет

Сегодня, 14:50

Самолет кружил полтора часа, вырабатывая топливо

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В аэропорту "Борисполь" полтора часа не мог приземлиться самолет //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg Украина Самолет кружил полтора часа, вырабатывая топливо

В среду, 23 января, из-за сильного снегопада в аэропорту "Борисполь" не мог приземлиться самолет. Об этом передает dtp.kiev.info в своем Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, аэробус А330 Turkish Airlines полтора часа кружил над аэропортом и вырабатывал топливо. В результате лайнер таки приземлился, но с полуторачасовым опозданием. 

Как сообщалось ранее, в пресс-службах столичных аэропортов отметили, что сильный снегопад, который обрушился на столицу, не повлиял на работу киевских аэропортов. Рейсы вылетают и прилетаю по расписанию. 

При этом Киев уже остановился в пробках из-за сильного снегопада. Как отметили в КП "Киевпастранс", общественный транспорт опаздывает, курсирование происходит с отклонением от графика движения. "Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом", – рассказали водителям.

Напомним, в Украинском Гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

 

Борисполь, аэропорт, приземление

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