В аэропорту Борисполь работают волонтеры-психологи: помогают родичам погибших и экипажами других бортов перед вылетом

Добровольцы будут оставаться в аэропорту пока в их помощи будет необходимость

Не оставлять в беде до самого конца. Более полусотни волонтеров согласились поддержать родных украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом компания МАУ сообщила на своей странице в Facebook. Волонтеры-психологи работают не только с близкими жертв, но и с экипажами других бортов перед вылетом. Добровольцы будут оставаться в аэропорту, пока в этом будет необходимость.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

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Американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы. А Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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