В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free

Пассажирам предлагается широкий выбор зарубежных товаров, в том числе лимитированнные коллекции известных брендов













Авиапутешествия украинцев станут еще комфортнее и приятнее – 27 мая в новой части терминала А аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") открылся мультибрендовый магазин Heinemann DutyFree. "Киев" – третий аэропорт Украины, в котором работают магазины всемирно известной компании.

"Мы инвестировали в главные аэропорты Украины – "Жюляны", "Борисполь", "Одессу". Мы инвестируем в Украину и видим будущее этого рынка", - говорит Ричард Хойер, вице-президент Heinemann DutyFree, подчеркивая, что на украинском рынке компания успешно работает на протяжении 9 лет.

В Heinemann DutyFree пассажирам предлагается широкий выбор зарубежных товаров. Здесь можно купить духи, косметику и аксессуары, табачные изделия и алкоголь, сладости. В ассортименте – лимитированнные коллекции известных брендов, которые еще не представлены в Украине. По словам Ричарда Хойера, список товаров будет расширяться.

"Наша цель – лучший в мире шопинг для наших клиентов, который мы обеспечиваем, сотрудничая с лидирующими международными брендами", - отметил Ричард Хойер.

Базирующаяся в Гамбурге Gebr. Heinemann работает в 100 странах мира на всех континентах. В аэропорту "Киев" запуск магазина осуществила украинская компания BF&GHTravel retail, оперирующая дьюти фри розницей Heinemann в Украине.

"Украина – страна с огромным потенциалом, растущим количеством авиапассажиров и удивительным развитием аэропортов", - считает Саймон Форд, генеральный директор украинского подразделения BF&GH Travel Retail, которое на сегодняшний день насчитывает 527 сотрудников. Так, аэропорт "Киев" демонстрирует впечатляющий ежегодный рост пассажиропотока на протяжении последних лет (52% в 2018).

Бизнес-сотрудничество с магазинами беспошлинной торговли выгодно и аэропортам. "Мы имеем фиксированные арендные ставки, аэропорты получают процент от наших продаж и, если наши продажи растут, растут и доходы аэропортов. Эта бизнес-модель действует во всех европейских странах. Более того, мы платим значительные инфраструктурные платежи и помимо этого, мы отдельно оплачиваем услуги аэропорта", - говорит Саймон Форд.

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