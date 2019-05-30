Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free

Новости компаний
30 мая, 15:26

Пассажирам предлагается широкий выбор зарубежных товаров, в том числе лимитированнные коллекции известных брендов

Авиапутешествия украинцев станут еще комфортнее и приятнее – 27 мая в новой части терминала А аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") открылся мультибрендовый магазин Heinemann DutyFree. "Киев" – третий аэропорт Украины, в котором работают магазины всемирно известной компании.

"Мы инвестировали в главные аэропорты Украины – "Жюляны", "Борисполь", "Одессу".  Мы инвестируем в Украину и видим будущее этого рынка", - говорит Ричард Хойер, вице-президент Heinemann DutyFree, подчеркивая, что на украинском рынке компания успешно работает на протяжении 9 лет.

В Heinemann DutyFree пассажирам предлагается широкий выбор зарубежных товаров. Здесь можно купить духи, косметику и аксессуары, табачные изделия и алкоголь, сладости. В ассортименте – лимитированнные коллекции известных брендов, которые еще не представлены в Украине. По словам Ричарда Хойера, список товаров будет расширяться.

"Наша цель – лучший в мире шопинг для наших клиентов, который мы обеспечиваем, сотрудничая с лидирующими международными брендами", - отметил Ричард Хойер.

Базирующаяся в Гамбурге Gebr. Heinemann работает в 100 странах мира на всех континентах. В аэропорту "Киев" запуск магазина осуществила украинская компания BF&GHTravel retail, оперирующая дьюти фри розницей Heinemann в Украине.

"Украина – страна с огромным потенциалом, растущим количеством авиапассажиров и удивительным развитием аэропортов", - считает Саймон Форд, генеральный директор украинского подразделения BF&GH Travel Retail, которое на сегодняшний день насчитывает 527 сотрудников. Так, аэропорт "Киев" демонстрирует впечатляющий ежегодный рост пассажиропотока на протяжении последних лет (52% в 2018).  

Бизнес-сотрудничество с магазинами беспошлинной торговли выгодно и аэропортам. "Мы имеем фиксированные арендные ставки, аэропорты получают процент от наших продаж и, если наши продажи растут, растут и доходы аэропортов. Эта бизнес-модель действует во всех европейских странах. Более того, мы платим значительные инфраструктурные платежи и помимо этого, мы отдельно оплачиваем услуги аэропорта", - говорит Саймон Форд.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег аэропорт, Жуляны, дьюти-фри, аэропорт Киев, Heinemann Duty Free

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Правду о баллах Лазареву на «Евровидении» предали огласке

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Что скрывает обратная сторона Луны?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину

Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь