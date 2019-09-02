В аэропорту "Киев" заявили о переносе рейсов в "Борисполь"

Такое решение является плановым и на регулярность других рейсов не повлияет

Фото: facebook.com/pg/airportkiev

С сегодняшнего дня и до 12 сентября авиакомпании, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), перенесут свои рейсы в аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне в Facebook

Рейсы распределят между терминалами D и F. Такое решение является плановым и на регулярность других рейсов не повлияет.

"С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D. В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", – сообщил Дыхне.

Как мы писали ранее, Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского на 10 дней прекратит свою работу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопастностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

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