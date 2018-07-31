В аэропорту Ярославского откроют прямой рейс Харьков – Лондон

С 13 ноября авиакомпания Wizz Air начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Харьков – Лондон. Об этом руководство венгерского лоукостера заявило сегодня, 31 июля. Согласно сообщению, перелеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. При этом минимальная цена авиабилетов, которые включают только перевозку ручной клади, начинается от 609 грн в одну сторону. Количество билетов по данной стоимости ограничено.

"Направление Харьков – Лондон Лутон станет первым в истории международного аэропорта "Харьков" регулярным авиасообщением Слобожанщины и Британии. Лондон – мировой финансовый центр, столица глобального значения и один из наиболее посещаемых туристами город. Мы верим, что прямые рейсы Харьков – Лондон Лутон станут драйвером развития финансовых, культурных, экономических и туристических отношений со столицей Великобритании не только для нашего города, но и для всей восточной Украины. Мы невероятно рады такой возможности и благодарим авиакомпанию Wizz Air за плодотворное сотрудничество — только в этом году, благодаря совместной работе, рейс Харьков – Лондон Лутон стал уже нашим четвертым совместным направлением", – подчеркнул Владимир Васильченко, генеральный директор международного аэропорта "Харьков".

Напомним, что этот аэропорт получил новый стимул для развития после масштабной реконструкции, осуществленной в рамках подготовки города к проведению Евро-2012. Работы проводились по модели частно-государственного партнерства. Ответственность за аэровокзальную часть взяло на себя государство. Частный инвестор Александр Ярославский (президент и владелец группы DCH) построил новый терминал, реконструировал имеющийся аэровокзал и пр. В целом Александром Ярославским было инвестировано более $100 млн.

После реконструкции международный аэропорт "Харьков" постоянно наращивал показатели пассажиропотока и активно привлекал новых авиаперевозчиков. В феврале текущего года руководитель предприятия Владимир Васильченко провел совместную пресс-конференцию с председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной. Во время мероприятия он анонсировал открытие целого ряда новых рейсов, большая часть из которых уже выполняется. Кроме перечисленных перелетов от Wizz Air (Дортмунд и Катовице, а также Лондон и Вена с ноября) налажено прямое регулярное авиасообщение с Миланом (МАУ) и Тбилиси (Myway Airlines). Также осуществляются сезонные рейсы (в Барселону, Римини, Батуми).

Как сообщалось ранее, в июне текущего года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока в 100 тыс. человек. Всего за первое полугодие услугами харьковского аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года.