Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В "Альфе" появилось новое важное управление

Сегодня, 14:45

Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных геоинформационных систем

Фото: СБУ
В "Альфе" появилось новое важное управление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a5d/01c/5c8a5d01c143c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a5d/01c/5c8a5d01c143c.jpg Украина Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных геоинформационных систем

В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

"В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных БПЛА и геоинформационных систем", – сообщил Президент.

Отметим, что Служба безопасности за последние пять лет предупредила более 200 терактов, разоблачила сотни предателей Украины, пресекла деятельность несколько агентурных сетей по стране. 

Также он напомнил об успешных спецоперациях контрразведки в августе и сентябре прошлого года, когда в свободную Украину были выведены двое т.н. "министров ДНР", а недавно – бывшая начальница танкового подразделения боевиков.

"Хочу отметить проведенную на днях операцию военной контрразведки, в результате которой пресечена деятельность агентурной сети Вооруженных сил РФ под кодовым названием "Сапфир". Я искренне благодарю Службу безопасности за эти и другие результаты", – подчеркнул глава государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СБУ, альфа, диверсии

Вы сейчас просматриваете новость " В "Альфе" появилось новое важное управление". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: За время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов

Сегодня, 14:09

Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств

СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России

Сегодня, 11:22

Должна была взорваться бомба с гайками

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Умер актер из фильма «Девчата»

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

Видеообзор отборочного матча Euro-2020 Бельгия — Россия

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Шовковский рассказал о своем возможном уходе из Динамо
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным

Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов