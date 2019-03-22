В "Альфе" появилось новое важное управление

Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных геоинформационных систем

Фото: СБУ

В "Альфе" появилось новое важное управление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a5d/01c/5c8a5d01c143c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a5d/01c/5c8a5d01c143c.jpg 2019-03-22T14:45:14+02:00 Украина Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных геоинформационных систем

В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

"В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных БПЛА и геоинформационных систем", – сообщил Президент.

Отметим, что Служба безопасности за последние пять лет предупредила более 200 терактов, разоблачила сотни предателей Украины, пресекла деятельность несколько агентурных сетей по стране.

Также он напомнил об успешных спецоперациях контрразведки в августе и сентябре прошлого года, когда в свободную Украину были выведены двое т.н. "министров ДНР", а недавно – бывшая начальница танкового подразделения боевиков.

"Хочу отметить проведенную на днях операцию военной контрразведки, в результате которой пресечена деятельность агентурной сети Вооруженных сил РФ под кодовым названием "Сапфир". Я искренне благодарю Службу безопасности за эти и другие результаты", – подчеркнул глава государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В "Альфе" появилось новое важное управление". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.