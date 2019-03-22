В "Альфе" появилось новое важное управление
Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных геоинформационных систем
В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.
"В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных БПЛА и геоинформационных систем", – сообщил Президент.
Отметим, что Служба безопасности за последние пять лет предупредила более 200 терактов, разоблачила сотни предателей Украины, пресекла деятельность несколько агентурных сетей по стране.
Также он напомнил об успешных спецоперациях контрразведки в августе и сентябре прошлого года, когда в свободную Украину были выведены двое т.н. "министров ДНР", а недавно – бывшая начальница танкового подразделения боевиков.
"Хочу отметить проведенную на днях операцию военной контрразведки, в результате которой пресечена деятельность агентурной сети Вооруженных сил РФ под кодовым названием "Сапфир". Я искренне благодарю Службу безопасности за эти и другие результаты", – подчеркнул глава государства.
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