В Антарктиде к украинским полярникам пришел необычный "гость"

В Антарктиде к украинцам пришел императорский пингвин / Фото: Facebook

На украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский пришел необычный "гость" – императорский пингвин. Об этом сообщила участница полярной экспедиции Оксана Савенко в своем Facebook.

"И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня, о котором стыдно признаться даже себе. А тут стоит он. Одинешенек", – написала она.

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Савенко также добавила, что пингвин к украинцам пришел впервые за всю зимовку.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.

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Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, украинские полярники нашли там "след" неизвестной птицы.

Позже украинские полярники показали невероятное видео с "затерянной" ледниковой пещеры в Антарктиде.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год.

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