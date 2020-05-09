В Антарктиде погиб участник украинской экспедиции

Фото: НАНЦ

В Антарктиде, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Его не стало 8 мая, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину", – сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Он отметил, что будет решаться вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно выполнять все другие участники экспедиции.

Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-я экспедиция), снова и снова возвращался в Антарктиду, принимая участия в 18-й, 20-й и 23-й экспедиции. Пятая зимовка стала для него последней. В последнем заметке в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.

"Очень скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик – таким мы будем помнить Василия. Светлая тебе память, Василий! Глубокие соболезнования семье и друзьям",- сообщили в антарктическом научном центре.

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Отметим, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили в конце марта. Там ученые прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились в Антарктиду. В ночь на 22 апреля стало известно, что 25-я Украинская антарктическая экспедиция наконец добралась до станции "Академик Вернадский" .

Как украинцы готовились к отправке в Антарктиду, смотрите видео новостей "Сегодня":

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