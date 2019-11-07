В Антарктиду набирают новую экспедицию: все подробности

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

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В Антарктиду, где недавно к украинским полярникам наведался необычный гость, набирают новую экспедицию – 1 ноября завершился прием документов от кандидатов. Впереди еще два этапа – собеседования и прохождение конкурсной комиссии. Интересно, что в этот раз 18% заявок от общего числа поступило от женщин. Больше всего они захотели заниматься в Антарктиде геокосмическими исследованиями. Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер Национального антарктического центра Елена Марушевская.

Также, как рассказали в Национальном антарктическом центре (НАНЦ), в этот раз на полюс запланировано отправить 12 человек. Среди них необходимы 7 ученых, а также врач, повар, дизелист-электрик, механик и системный администратор связи. Главные требования, которые предъявляют к претендентам – это отсутствие хронических заболеваний, владение английским либо испанским языками, неконфликтность, коммуникабельность и готовность работать 1 год в условиях Антарктиды.

"Зимовщики получат интересную работу, за которую предусмотрена зарплата более чем 25 тыс. грн в месяц", – уточнили в НАНЦ.

Сейчас на украинской станции Академик Вернадский также находятся 12 украинцев, они вернутся домой ориентировочно в апреле. Уникальность нынешней экспедиции в том, что впервые за 22 года на станцию отправили женщин. Как рассказали нам сами полярники, до этого единственной экспедицией с участием женщин была зимовка 1997 года. После того, как одна из четырех участниц вернулась со станции беременной, женщин туда больше не брали. Правила решили изменить лишь в этом году. В Антарктиду вместе с 10 мужчинами отправили и двух женщин. Ими стали 37-летняя биолог Оксана Савенко и 46-летняя Наталья Бабий.

Начальник экспедиции, Игорь Дикий, незадолго до отъезда на полюс в интервью для "Сегодня" говорил, что доволен составом экспедиции:

"На антарктических станциях других стран женщины были и есть. Теперь будут и на украинской".

Мы разыскали жену одного из нынешних полярников. Супруга метеоролога Александра Зуласа, Анна, говорит, что муж весной 2019 года отправился уже в пятую экспедицию.

"Каждая экспедиция проходит очень тяжело. Все ребята очень скучают по дому, – рассказала нам Анна Зулас. – Но благодаря тому, что там они заняты работой, есть ощущение, что время пролетает быстро".

По словам Анны, за это время начальник экспедиции обнаружил вход в ледяную пещеру. О ней было известно и раньше, но до сих пор никто не знал, где же вход. Украинские полярники выяснили, что пещера на самом деле больше, чем предполагалось.

"Мой муж был в этой пещере впервые. Говорит, что там очень красиво, но и опасно из-за огромных сосулек", – говорит Анна Зулас.

"Лично за своего мужа я не переживаю, потому как полностью доверяю ему, – сказала нам Анна Зулас. – Но мое мнение такое, что отправлять женщин туда – ошибочно. Может быть, им так легко и нравится, но женщин там, в мужском коллективе, наверное, быть не должно. Нелегко отпустить мужа на целый год, зная, что там будут и женщины. Кроме того, там тяжело эмоционально и физически, не для женщин эта работа".

Ранее сообщалось, что подготовка к прежней экспедиции сопровождалась скандалом. Жены некоторых кандидатов выступили против поездки мужей в Антарктиду из-за того, что там будут женщины.

"В итоге эти некоторые даже отказались участвовать в конкурсе, чтобы не портить отношения в семье. В Антарктиду отправились те, в чьих семьях восприняли отъезд мужа нормально", — рассказывали нам наши источники в центре подготовки экспедиции.

Напомним, корреспонденты программы "Сегодня" телеканала "Украина" ранее побывали на станции "Академик Вернадский" и сделали серию сюжетов о жизни полярников.

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