В "армии ДНР" возникла серьезная проблема: эксперт назвал причину

В рядах оккупантов замечен дефицит профессиональных миномётчиков, говорит Дмитрий Тымчук

Фото: Минобороны РФ

Несмотря на постоянное прибытие кадровых военных и наемников из России на оккупированную территорию Донбасса, в формированиях боевиков т.наз. "Л/ДНР" ощущается весьма серьезный кадровый голод.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Как уточняет военный эксперт, во внутренних документах штаба т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" отмечается констатация того факта, что в результате увольнения "подготовленного личного состава" из рядов оккупационных формирований, в "частях и подразделениях" возникла довольно сложная ситуация, связанная с отсутствием или дефицитом подготовленных и профессиональных миномётчиков.

Командирам, ответственным за боевую подготовку "пополнения", предлагается обратить внимание на приоритетную подготовку именно этой категории специалистов, как из числа "вновь прибывших", так и из числа военнослужащих других специальностей, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее сообщалось, что у боевиков "Л/ДНР" возникли серьезные проблемы, при этом все чаще фиксируются случаи открытого выражения недовольства рядовыми боевиками.

Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ и конфликтуют с ними. Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

Также сообщалось, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

Смотрите также видео уничтожения минометного гнезда боевиков под Горловкой:

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