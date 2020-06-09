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В армии растет число заболевших COVID-19: появились новые данные за сутки

9 июня, 13:43

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В рядах ВСУ от коронавируса скончались четыре человека

Эпидемия нового коронавируса продолжает распространяться в рядах украинской армии – за последние сутки, 8 июня, COVID-19 заболели четверо украинских военных. Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

Сейчас с коронавирусом в Украине борются 144 военнослужащих. Выздоровели с начала эпидемии 145 человек, а спасти не удалось – 4.

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"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток – 43 человека", – отметили в командовании.

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Что касается новых случаев, то двое зараженных военнослужащих сейчас лечат в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Двух остальных отправили на лечение домой.

Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

Кроме того,не так давно в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

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