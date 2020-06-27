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В армии резко возросло число заболевших COVID-19: что известно

27 июня, 13:58

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии от коронавируса в рядах ВСУ скончались пять человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться в рядах украинской армии – за последние сутки, 26 июня, COVID-19 заболел 21 украинский военный. Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

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"За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 166 военнослужащих. С начала эпидемии в рядах ВСУ от инфекции скончались пять человек. Еще 302 инфицированных удалось вылечить.

Что касается новых зараженных, то 13 из них лечат в медучреждениях:

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  • Национальный военно-медицинский клинический центр – четверо военнослужащих;
  • Военно-медицинский клинический центр Западного региона – пятеро военнослужащих;
  • Ровенский военный госпиталь – трое военнослужащих;
  • Военно-медицинский клинический центр Северного региона – один военнослужащий;

Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Остальные военнослужащие лечатся дом, но под наблюдением медицинской службы.

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Напомним, ранее случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

Также мы сообщали, что новые антирекорды по коронавирусу в Украине привели к еще большей заполненности больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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