В армии резко возросло число заболевших COVID-19: что известно

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться в рядах украинской армии – за последние сутки, 26 июня, COVID-19 заболел 21 украинский военный. Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 166 военнослужащих. С начала эпидемии в рядах ВСУ от инфекции скончались пять человек. Еще 302 инфицированных удалось вылечить.
Что касается новых зараженных, то 13 из них лечат в медучреждениях:
- Национальный военно-медицинский клинический центр – четверо военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – пятеро военнослужащих;
- Ровенский военный госпиталь – трое военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – один военнослужащий;
Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Остальные военнослужащие лечатся дом, но под наблюдением медицинской службы.
Напомним, ранее случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.
Также мы сообщали, что новые антирекорды по коронавирусу в Украине привели к еще большей заполненности больниц.
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