В Армянске после выброса химвеществ замечены мертвые птицы

В городе нет воды, металлические поверхности продолжают покрываться ржавчиной

После выброса неизвестного химического вещества в Армянске в оккупированном Россией Крыму были замечены мертвые птицы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"Армянск... Обстановка во время хим. атаки.Почти 10 дней. На газонах появились мертвые птицы", – написал в своем Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

По словам местных жителей, в городе нет воды, металлические поверхности продолжают покрываться ржавчиной. Общая экологическая ситуация также лучше не становится.

Как сообщалось, причиной ядовитого выброса в городе Армянск в оккупированном Россией Крыму могла стать утечка серной кислоты с завода "Титан".

После выброса оккупационные власти Крыма пытались устранить его последствия обработкой дорог раствором соды.

"Дороги отработали содой, которую взяли с красноперекопского содового завода, дабы нейтрализовать действие химических осадков. Этой ночью будет еще раз проводиться эта процедура", – написал ранее блогер RoksolanaToday&Крым, отмечая, что городской совет объявил чрезвычайную ситуацию.

Напомним также, что утечка неизвестного вещества произошла Варшаве – 14 человек госпитализированы.