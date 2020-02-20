В "АТБ" нашли альтернативу вредному пластику – чем заменят пакеты

Одноразовый пластик станет историей

В Украине стартовал масштабный эксперимент, призванный улучшить экологию и, в то же время, не лишить граждан привычного комфорта. Крупнейший ритейлер страны "АТБ" предложил достойную альтернативу большим пластиковым пакетам, в которые многие из нас привыкли складывать купленные продукты. Речь идет о специальных ящиках многоразового использования. Сделаны они из переработанного картона, что уже само по себе является важным фактором. При этом, в случае, когда уже в такой таре не будет необходимости или она отслужит свой срок, ее можно опять отправить в переработку. И вскоре, при минимальных затратах ценных ресурсов и совершенно без вреда для экологии, она снова "встанет в строй". Аналогичная тара считается эко-упаковкой в развитых странах. К примеру, в ЕС она уже серьезно потеснила, а местами даже полностью заменила одноразовые пластиковые пакеты. Более того, есть уже и страны, где вовсе на законодательном уровне приняли решение постепенно отказываться от пластиковой упаковки, тары и т.п. Радует, что и Украина все чаще подключается к борьбе с пластиковым загрязнением окружающей среды, находит новые решения.

По состоянию на данное время, в порядке эксперимента, инновационные картонные ящички уже появились в прикассовых зонах двухсот инновационных супермаркетов "АТБ".

Стоят новые эко-ящики 19,9 грн. Это немного дороже, чем привычные почти четырем миллионам постоянных клиентов "АТБ" большие пластиковые пакеты, однако использовать их можно многократно.

Экологично и удобно для водителя

Новые эко-ящики очень вместительны. В них без особого труда можно уложить до 25 килограмм покупок. В отличие от того же пластикового пакета, новые коробочки не режут ладони, у них не отрываются ручки. И, что очень важно для тех, кто приезжает за покупками на собственном автомобиле, в такой таре продукты и товары первой необходимости не мнутся, не гремят, и не рассыпаются по багажнику. Нет и риска, что купленные товары разлетятся по дороге, когда традиционно в самый неподходящий момент пакет прорвется острым краем какой-нибудь упаковки. Выйдя из магазина на парковку, достаточно просто переложить такую коробочку с продуктами из тележки паркета в багажник своей машины.

В течение ближайших двух месяцев новые ящики будут тестироваться в наиболее крупных супермаркетах, расположенных неподалеку от оживленных проспектов, магистралей, шоссе и автомобильных трасс. По результатам эксперимента также может быть принято решение о внедрении такой тары в других магазинах сети. Напомним, сегодня в 24 областях Украины, включая и Киевскую, открыты 1082 круглосуточных супермаркета "АТБ".

Другие эко-инициативы компании

Нынешний эко-эксперимент далеко не первый в торговой сети. В прошлом году в маркетах появились инновационные пакеты с биоразлагающей добавкой. Особенность эко-пакетов в том, что при производстве в их состав включен запатентованный компонент – d2w. Спустя определенное время данная добавка активизирует расщепление полимера (пластика). В результате пакет быстро становится хрупким, распадается на крошечные хлопья, не выделяя в атмосферу никаких токсинов. Катализатором этого процесса может быть повышение температуры, давления, источник яркого света. Причем в любой комбинации.

Также "АТБ" предлагает своим покупателям специальные эко-сумки. Их есть два вида: маленькие для разовых покупок и большие для оптовых. Это избавляет покупателя от необходимости ежедневно покупать новые пакеты, эко-сумка способна прослужить достаточно долгое время.

Где в Киеве и области купить эко-ящик "АТБ"

Киев, ул. Потехина Полковника, 2

Киев, ул. Якуба Коласа, 3/1

Киев, пр-т. Науки, 68

Киев, пр-т. Академика Королева, 3

Киев, ул. Лятошинского композитора, 14

Ирпень, ул. Ново-Оскольская, 2-т

Белая Церковь ул. Леваневского, 74

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