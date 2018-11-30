В "АТБ" рассказали, как работает система подготовки персонала

Когда восемь лет назад компания "АТБ" открывала в столице свой учебный центр, многие не понимали смысла его создания. Хотя он был не первым, а вторым таким учебным заведением в стране (первый работает в материнском регионе компании – в Днепропетровской – с 2003 года). Руководство понимало, что только таким образом можно подготовить кадровый резерв достойного уровня.

Вслед за Киевом учебные центры корпорации открыли во Львове и Одессе. Сейчас уже тысячи специалистов стали их выпускниками и успешно работают в магазинах сети по всей стране. Как известно, попасть в штат работников "АТБ" невозможно без прохождения обучения. "Собственные учебные центры – это гордость компании. Они обеспечивают не только профессиональное обучение сотрудников, но и развитие управленческих качеств руководителей и сотрудников внутреннего кадрового резерва", – подчеркивает Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО "АТБ-маркет".

В соответствии с существующими в компании правилами каждый сотрудник имеет не только пройти обучение, но и сдать экзамены на соответствие занимаемой должности. Активных и инициативных продвигают по службе. "Наша система дает возможность сделать карьеру – она является одной из ведущих не только в украинской торговле, но и в украинской экономике в целом. Молодым ребятам, которые приходят на работу на предприятия корпорации "АТБ", открываются уникальные возможности не только для карьерного роста, но и для удовлетворения собственных амбиций", – рассказывает Елена Федаш, директор департамента управления персоналом корпорации "АТБ".

Благодаря этому фактору коллектив компании превратился в большую семью и настоящую команду лидеров. Именно такая сплоченная команда профессионалов смогла стать одним из драйверов украинской экономики. Сегодня торговая сеть "АТБ" – флагман отрасли, обеспечивает работой многих украинцев (в корпорации работает более 60 тыс. человек, из которых почти три четверти – в торговой сети). Этот показатель постоянно растет. Только в прошлом году компанией было создано более 7000 новых рабочих мест, что на 15% больше за предыдущий отчетный период.

В поисках нетривиальных решений, эта команда ввела множество инноваций: принципы выкладки, собственные торговые марки, POS-терминалы и тому подобное. Особого внимания заслуживает реализованная здесь многоуровневая система контроля товаров: некачественная продукция не может попасть на полки магазинов "АТБ".

Компания активно развивается, расширяя свою деятельность. Сегодня сеть насчитывает 974 магазина в 251 населенном пункте Украины. Каждый представитель этого огромного коллектива ежедневно вносит свой вклад в развитие "АТБ". Благодаря команде профессионалов, за двадцать пять лет своей деятельности компания не только создала уникальный формат "Украинский дискаунтер", которого нет больше нигде в мире, но и сформировала новую культуру потребления. 3,5 млн украинцев ежедневно покупают продукты в "АТБ"! Среди них, кстати, немало киевлян – в столице сейчас работает около 140 маркетов сети. А в целом в Киевской области компания представлена почти двумя сотнями магазинов. В каждом из них работают профессионалы.