В Атлантическом океане с затонувшего судна спасли двоих украинцев

По данным журналистов, на борту судна было около 10 украинцев

/ Фото: AFP

В Атлантическом океане с затонувшего судна Bourbon Rhode с украинцами были спасены три члена экипажа, двое из которых – граждане Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Двое из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", – написал он.

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В то же время, в комментарии журналистам "Украинской правды", дипломат заявил, что во время крушения судна матросы спасались на четырех плотах, удалось найти только один.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами", – заявил он.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что 26 сентября в Атлантическом океане во время шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Журналистские источники отметили, что на борту корабля находилось около десяти украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер , на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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