В авиакатастрофе в Шереметьево погиб украинский моряк с женой (фото)

Бывший матрос ВМС Украины в Крыму перешел на сторону оккупантов и направлялся на российский авианосец

Роман Власов. Фото: соцсети.

Оказалось, что в горящем самолете в Шереметьево пострадал не один украинец. В авиакатастрофе погиб моряк из Крыма вместе со своей женой, который в 2014 году предал Украину и перешел на службу в российскую армию. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, крымский моряк направлялся на авианосец "Адмирал Кузнецов".

"Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в Шереметьево. Роман Власов, предатель, перешедший на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы – крейсер "Адмирал Кузнецов" в город Североморск", – написал "Штирлиц".

В базе "Миротворца" указывается, что Власов проходил военную службу в ВМС Украины на территории Крыма и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Также отмечается, что у него все еще был паспорт гражданина Украины.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. "Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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