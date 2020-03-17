В автобусах Польши пассажирам запретили приближаться к водителям

Украинские заробитчане показали, как в Польше транспортники обезопасили водителей городских автобусов. Пассажирам запретили подходить близко к водителям, дабы не подвергать тех опасности возможного заражения.
"Зона автобуса в радиусе метра от водителей отгорожена предупреждающими лентами. Такие меры предприняты в целях безопасности, чтобы пассажиры не заразили водителя. Транспорт хоть и ездит исправно, но в нем практически нет кондукторов, многие ездят зайцами, потому как элементарно некому платить за проезд. Водители – отгорожены и возле них висят объявления с требованиями не приближаться к ним", – рассказал сайту "Сегодня" украинский заробитчанин Виктор Прокопенко, который трудится на одном из заводов польского города Валбжих.
По словам Виктора, ограничинительные меры приняла администрация продуктовых магазинов.
"На входе в магазины теперь висят объявления с требованием, чтобы в помещении находились одновременно не более 50 человек.
Также украинцы, находящиеся в Польше, рассказали нам, что за последние три дня многие наши земляки выехали домой.
"Но некоторые предприятия все же продолжили работу. Кстати, есть и такие заробитчане, которые, выстояв очереди на границе, приехали в Польшу. Как будет развиваться ситуация – пока сказать сложно", – рассказали нам украинцы, находящиеся в Польше.
Напомним, ранее украинцы в Польше рассказали, что там приостановили работу учреждения сферы услуг.
Стало известно, как изменится работа общественного транспорта в Украине. Подробности – в сюжете.
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