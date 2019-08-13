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В "Азове" рассказали подробности гибели офицера: противник три дня не отдавал тело

Сегодня, 12:47

Азовцы поклялись отомстить врагу за гибель побратима

Роман Романенко

Роман Романенко

Причиной гибели в бою под Светлодарском военнослужащего Нацгвардии, младшего лейтенанта Романа Романенко (позывной "Бич") стал подрыв на вражеском фугасе.

Как сообщает пресс-служба отдельного отряда специального назначения Нацгвардии Украины (полк "Азов"), это произошло при выполнении боевого задания.

Роман родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В "Азове" служил с конца 2015 года на должности снайпера, со временем получил звание офицера и стал командиром одного из снайперских отделений. Когда на передовой Светлодарской дуги в марте этого года командир группы снайперов получил тяжелое ранение, "Бич" был одним из бойцов, которые спасли ему жизнь.

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За последние семь месяцев на передовой Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе был представлен к ордену "За мужество" III степени, который боец ​​должен получить в ближайшее время.

Роман Романенко

Как заметили в пресс-службе "Азова", сделать официальное сообщение о смерти офицера они смогли только через трое суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело азовца, подло клевеща о настоящих обстоятельствах его гибели.

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Фото: president.gov.ua

Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать тело павшего, однако им регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупанты, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрали тело бойца "Азова". 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец-то получил тело Романенко. При этом захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, расположеного в полосе ответственности БТГр "Азов".

Пресс-служба полка "Азов" от имени всего личного состава подразделения выражает слова искреннего сочувствия родным и друзьям Романа.

"Азовцы непременно отомстят врагу за гибель нашего побратима. Как настоящий воин, защитник, верный сын Украины, Роман Романенко навсегда вошел в историю обретения независимости нашей страной", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на штаб операции Объединенных сил о том, что на Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии, однако подробности не приводились.

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Азов нацгвардия Светлодарская дуга потери ВСУ

Источник: Сегодня

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